俄羅斯警告如遭切斷SWIFT結算 或中斷歐洲能源供應

俄羅斯和歐美關係因烏克蘭邊境問題更趨緊張，外界關注歐洲能源供應會否受阻。美媒早前報道，美國正考慮制定制裁俄羅斯的經濟措施，不排除切斷俄羅斯與環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）金融交易系統的聯繫。俄羅斯官員警告如切斷SWIFT系統後，俄羅斯無法收取費用，或需中斷歐洲能源供應。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前指，正與美國商討切斷俄羅斯與SWIFT系統聯繫的可能性。

俄羅斯國會聯邦委員會（Federation Council）主席茹拉夫廖夫（Nikolay Zhuravlev）周二（25日）接受俄媒塔斯社（TASS）訪問，承認SWIFT結算系統方便快捷，但強調並非唯一匯款方式。

茹拉夫廖夫稱俄羅斯一旦與SWIFT結算系統中斷聯繫，就未能收到外國支付的費用。歐洲國家屆時將無法繼續向俄羅斯購買天然氣、石油及金屬。

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茹拉夫廖夫指，SWIFT是1間歐洲公司，須經所有參與國同意才可中斷與俄聯繫，僅得英美兩國支持根本未能成事。他認為部分和俄羅斯進行大額貿易的國家，未必會支持切斷與俄聯繫的決定。

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責任編輯：李俊儀