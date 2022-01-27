【電子支付】傳蘋果iOS 15.4推收款終端功能 商戶可用iPhone直接接受信用卡支付

據《彭博新聞社》報道，蘋果正計劃推出一項全新服務，通過軟件升級即可將iPhone化身收款終端機，直接接收來自信用卡的付款，讓小商戶毋須再額外購買專用的支付終端設備。據報蘋果這個新系統，是通過iPhone內置的NFC（近場通訊）晶片來進行。

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小商戶現時如希望通過iPhone收款，通常會使用由金融服務公司Square推出、專為iPhone及iPad裝置所推出的支付終端設備。蘋果今次利用iPhone內置的NFC晶片，把支付終端功能直接加入iPhone，讓小商戶毋須再依靠第三方的支付終端設備。新功能亦能無縫結合Apple Pay使用，意味iPhone用戶之間如想進行付款及收款交易，只需要將一部iPhone直接放到另一部iPhone的背面即可。

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iPhone收款終端功能背後的技術，源於加拿大新創公司Mobeewave的開發團隊，蘋果於2020年花了1億美元（約7.8億港元）收購Mobeewave，儘管開發團隊被收購後一直於蘋果的支付部門工作，但現時仍未能確認新功能會否被歸入Apple Pay的一部分。

估計在未來數月，蘋果會通過軟件更新推出這個新功能，最快在iOS 15.4就有可能見得到。蘋果剛於本月26日推出iOS 15.3軟件更新，相信iOS 15.4 Beta版本的測試亦會即將展開。

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責任編輯：嚴浩文