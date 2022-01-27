  • 20°C
香港時間 : 2022127日 (四) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】傳蘋果iOS 15.4推收款終端功能 商戶可用iPhone直接接受信用卡支付

理財智慧 19:41 2022/01/27

分享：

據《彭博新聞社》報道，蘋果正計劃推出一項全新服務，通過軟件升級即可將iPhone化身收款終端機，直接接收來自信用卡的付款，讓小商戶毋須再額外購買專用的支付終端設備。據報蘋果這個新系統，是通過iPhone內置的NFC（近場通訊）晶片來進行。

【溫股知新】估頂估底靠分析    電動車股你要識

小商戶現時如希望通過iPhone收款，通常會使用由金融服務公司Square推出、專為iPhone及iPad裝置所推出的支付終端設備。蘋果今次利用iPhone內置的NFC晶片，把支付終端功能直接加入iPhone，讓小商戶毋須再依靠第三方的支付終端設備。新功能亦能無縫結合Apple Pay使用，意味iPhone用戶之間如想進行付款及收款交易，只需要將一部iPhone直接放到另一部iPhone的背面即可。

【延伸閱讀】【彭博爆料】蘋果今年秋季料更新9大類產品 新品清單多達14款

【延伸閱讀】【撥亂反正】蘋果堵塞9折優惠漏洞 多國教育商店推UNiDAYS實名制驗證

iPhone收款終端功能背後的技術，源於加拿大新創公司Mobeewave的開發團隊，蘋果於2020年花了1億美元（約7.8億港元）收購Mobeewave，儘管開發團隊被收購後一直於蘋果的支付部門工作，但現時仍未能確認新功能會否被歸入Apple Pay的一部分。

估計在未來數月，蘋果會通過軟件更新推出這個新功能，最快在iOS 15.4就有可能見得到。蘋果剛於本月26日推出iOS 15.3軟件更新，相信iOS 15.4 Beta版本的測試亦會即將展開。

【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理   需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【同場加映】青姐話：未到年廿八    提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iOS iPhone iPad Apple Pay 金融服務 NFC 信用卡

上一篇文章

【電動車】Tesla業績勝預期　Elon Musk：今年不推新車　未研發廉價版車

下一篇文章

【多圖】區內換樓夠方便　將軍澳客斥840萬買都會駅兩房　間隔實用新淨企理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】打工仔需5次強檢 被老闆禁上班 兼要扣年假等結果 高呼「點解唔俾我返工要扣假」
【職場熱話】打工仔需5次強檢 被老闆禁上班 兼要扣年假等結果 高呼「點解唔俾我返工要扣假」
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
【NFT】仍志集團推出Pet Paws NFT 並擬建環球寵物主題公園
【NFT】仍志集團推出Pet Paws NFT 並擬建環球寵物主題公園
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款