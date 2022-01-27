【2022稅貸戰】中資行推1.33厘稅貸計劃 搶乘稅貸戰尾班車

▲ 信銀國際追趕稅貸尾班車，新出稅貸計劃最低息1.33厘。

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遲來的綠色炸彈攻勢！正當歲晚收爐之際，過往兩年較鮮有搶攻個人稅務貸款的信銀國際，新近追趕稅貸尾班車，推出名為Smart Plus輕鬆自在、稅單Easy計劃，以貸款額150萬元及還款期12個月期計，最低息為1.33厘，息率跟東亞 （00023） 及星展看齊。

專家指，通常臨近年結，乃一年還債找數的高峰期，例如繳付最後一期稅貸的尾數等，而大小行普遍於去年第4季早着先機鬥出招，搶攻綠色炸彈客，鮮會延至年初才迎戰還擊。不過，信銀國際卻於此時才推出稅貸計劃，業界拆解3大玄機，包括：（1）搶佔空檔期：眼下不少銀行的稅貸於下周一（1月31日）到期，如中銀香港 （02388） 等。而滙豐（HSBC）次輪稅貸優惠也於2月13日截止，龍頭發鈔行的首輪優惠早於去年12月12日截止，其後再把名為「稅季太快，交稅萬應錢令您輕鬆晒」的到期日，再順延至今年2月的情人節前夕。信銀國際的稅貸至3月底，正好可搶佔空窗期。

80萬元稅貸受捧 哪間最抵借？【下一頁】

（2）網羅尾班車客：市料稅貸息已見底，今年末季再新出的稅貸平息不再，畢竟聯儲局剛議息突放鷹，暗示今年或其後每次議息會議均加息（即加7次），而銀行界料美國今年加3到4次息，本港有條件跟加。港元拆息已趨升，如1個月拆息10連揚，再創13個月最長升浪，直逼0.2厘，今天（1月27日）報0.19768厘。醒目錢瞄準平息仍在，專業人士等優質客或作盡借，冀取得平錢。

（3）盡攬客戶群：信銀國際推1.33厘最低息，特惠息的要求跟同業慣常做法有異，並非是全新客戶，反而是持有該行帳戶的現有客戶，卻不包括貸款等附帶條件。況且，市料現市況港股作勢見底逆轉，而稅貸息又遠較其他私人貸款的息率低，再舉信銀國際為例，現時旗下個別私貸息為1.9厘，凸顯其稅貸1.33厘具性價比優勢。即使打工仔已悉數繳稅，可是，疫下農曆新年假宅在家，爭相作格價王，最後衝刺借稅貸，以便作備用閒資，比方用作炒股等其他用途。如此一來，中資行或後發先至，得以盡攬新舊客，未免除笨有精。

此外，比併20間金融機構，上年度稅貸原本以眾安（ZA Bank）為殺價王，因虛擬銀行曾劈息至1厘為最低，但超平息已於去年11月底屆滿，目前仍以大新 （02356） 的1.08厘為最平。倘以現金回贈相較量，渣打香港 （02888） 早前加碼至4000元，跟花旗看齊，為傳統銀行中獎賞最豪。再把戰線拉闊至財務公司，則以Aeon信貸及大眾財務向合資格稅貸客變相厚賞1萬元為最慷慨。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪