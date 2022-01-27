  • 21°C
香港時間 : 2022127日 (四) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2022稅貸戰】中資行推1.33厘稅貸計劃 搶乘稅貸戰尾班車

16:23 2022/01/27

分享：

信銀國際追趕稅貸尾班車，新出稅貸計劃最低息1.33厘。

    點擊圖片放大
    +18
    +17

遲來的綠色炸彈攻勢！正當歲晚收爐之際，過往兩年較鮮有搶攻個人稅務貸款的信銀國際，新近追趕稅貸尾班車，推出名為Smart Plus輕鬆自在、稅單Easy計劃，以貸款額150萬元及還款期12個月期計，最低息為1.33厘，息率跟東亞 （00023） 及星展看齊。

專家指，通常臨近年結，乃一年還債找數的高峰期，例如繳付最後一期稅貸的尾數等，而大小行普遍於去年第4季早着先機鬥出招，搶攻綠色炸彈客，鮮會延至年初才迎戰還擊。不過，信銀國際卻於此時才推出稅貸計劃，業界拆解3大玄機，包括：（1）搶佔空檔期：眼下不少銀行的稅貸於下周一（1月31日）到期，如中銀香港 （02388） 等。而滙豐（HSBC）次輪稅貸優惠也於2月13日截止，龍頭發鈔行的首輪優惠早於去年12月12日截止，其後再把名為「稅季太快，交稅萬應錢令您輕鬆晒」的到期日，再順延至今年2月的情人節前夕。信銀國際的稅貸至3月底，正好可搶佔空窗期。

80萬元稅貸受捧 哪間最抵借？【下一頁

（2）網羅尾班車客：市料稅貸息已見底，今年末季再新出的稅貸平息不再，畢竟聯儲局剛議息突放鷹，暗示今年或其後每次議息會議均加息（即加7次），而銀行界料美國今年加3到4次息，本港有條件跟加。港元拆息已趨升，如1個月拆息10連揚，再創13個月最長升浪，直逼0.2厘，今天（1月27日）報0.19768厘。醒目錢瞄準平息仍在，專業人士等優質客或作盡借，冀取得平錢。

（3）盡攬客戶群：信銀國際推1.33厘最低息，特惠息的要求跟同業慣常做法有異，並非是全新客戶，反而是持有該行帳戶的現有客戶，卻不包括貸款等附帶條件。況且，市料現市況港股作勢見底逆轉，而稅貸息又遠較其他私人貸款的息率低，再舉信銀國際為例，現時旗下個別私貸息為1.9厘，凸顯其稅貸1.33厘具性價比優勢。即使打工仔已悉數繳稅，可是，疫下農曆新年假宅在家，爭相作格價王，最後衝刺借稅貸，以便作備用閒資，比方用作炒股等其他用途。如此一來，中資行或後發先至，得以盡攬新舊客，未免除笨有精。

此外，比併20間金融機構，上年度稅貸原本以眾安（ZA Bank）為殺價王，因虛擬銀行曾劈息至1厘為最低，但超平息已於去年11月底屆滿，目前仍以大新 （02356） 的1.08厘為最平。倘以現金回贈相較量，渣打香港 （02888） 早前加碼至4000元，跟花旗看齊，為傳統銀行中獎賞最豪。再把戰線拉闊至財務公司，則以Aeon信貸及大眾財務向合資格稅貸客變相厚賞1萬元為最慷慨。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章：【2021稅貸戰】稅貸跨年戰提早開打 大行厚賞4000元現金券

【2021稅貸戰】業界新增3千元超市禮券 至今5行加碼稅貸着數

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 滙豐控股（00005） 星展銀行 東亞銀行（00023） 信銀國際 稅務貸款

下一篇文章

【港元定存】虛擬銀行3個月港元定存最高息4.68厘 期內最多賺息594元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】麥當勞回應馬斯克：若Tesla接受滑嘟嘟幣　才考慮接受狗狗幣
【加密貨幣】麥當勞回應馬斯克：若Tesla接受滑嘟嘟幣　才考慮接受狗狗幣
【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀爆減息潮
【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀爆減息潮
【利市封有價】利市封都值10蚊？銀行利市封價格大比拼
【利市封有價】利市封都值10蚊？銀行利市封價格大比拼
【港元定存】1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬元
【港元定存】1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬元
【港元定存】港元定存最高息5.8厘 超高息選擇多
【港元定存】港元定存最高息5.8厘 超高息選擇多
【美元定存】美元定存息最高8.5厘 港銀趁儲局加息前搶吸美元
【美元定存】美元定存息最高8.5厘 港銀趁儲局加息前搶吸美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款