德國向烏克蘭提供5000頂頭盔 基輔市長嘲：笑話

俄羅斯與烏克蘭局勢緊張,多國宣布向烏克蘭提供支援。而德國早前也宣布向烏克蘭提供5,000頂頭盔,而烏克蘭基輔市長卻嘲諷德國的做法是一個笑話,更反問德國下次是否打算向烏克蘭提供枕頭。

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)拒絕向烏克蘭出口武器。烏克蘭駐德國大使本周敦促德國政府,向烏克蘭提供最少10萬套頭盔及防護背心的裝備。

但德國周三(26日)宣布改為僅提供5,000頂軍用頭盔,更形容上述提議已發出非常明確的信號,顯示德國支持烏克蘭。

曾居德國的前世界重量級拳擊冠軍、基輔市長傑素高(Vitali Klitschko)則形容自己對此感到無言,又形容德國的做法如同一個笑話。

傑素高表示:

(德國)國防部顯然無意識到,我哋面對緊裝備精良嘅俄軍,佢哋隨時會再次入侵烏克蘭。

(The defence ministry apparently hasn’t realised that we are confronted with perfectly equipped Russian forces that can start another invasion of Ukraine at any time.)