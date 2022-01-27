德國向烏克蘭提供5000頂頭盔 基輔市長嘲：笑話

俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，多國宣布向烏克蘭提供支援。而德國早前也宣布向烏克蘭提供5,000頂頭盔，而烏克蘭基輔市長卻嘲諷德國的做法是一個笑話，更反問德國下次是否打算向烏克蘭提供枕頭。

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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）拒絕向烏克蘭出口武器。烏克蘭駐德國大使本周敦促德國政府，向烏克蘭提供最少10萬套頭盔及防護背心的裝備。

但德國周三（26日）宣布改為僅提供5,000頂軍用頭盔，更形容上述提議已發出非常明確的信號，顯示德國支持烏克蘭。

曾居德國的前世界重量級拳擊冠軍、基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）則形容自己對此感到無言，又形容德國的做法如同一個笑話。

傑素高表示：

（德國）國防部顯然無意識到，我哋面對緊裝備精良嘅俄軍，佢哋隨時會再次入侵烏克蘭。 （The defence ministry apparently hasn’t realised that we are confronted with perfectly equipped Russian forces that can start another invasion of Ukraine at any time.）

傑素高更諷刺德國政府：

德國下次準備再提供乜嘢作為支援？枕頭？ （What kind of support will Germany send next, pillows?）

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據悉，德國也有向烏克蘭提供臨時醫院和必要培訓，耗資約530萬歐元（約4,625萬港元）。

歐盟及美國都表明俄軍壓境對烏克蘭構成威脅，但朔爾茨被指對俄烏緊張局勢保持相對謹慎的態度，為此遭到外界批評。

《衛報》引述布魯塞爾外交消息人士指，德國在俄烏問題上發出的政治信號十分弱。

再加上愛沙尼亞一直尋求向烏克蘭發送蘇聯製D-30榴彈炮，但這些武器過往存放於東德，因此需獲得德國政府批准才可調動這些武器。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）本周表示，德國當局一直拒絕給予許可使其感到非常失望。

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責任編輯：鄭錦玲