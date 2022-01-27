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【職場熱話】公司實行WFH 打工仔無所事事過於安逸 零挑戰性感懷疑人生欲轉工

理財智慧 17:08 2022/01/27

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香港隨著第5波疫情爆發，不少公司也讓員工在家工作，以保障公司及員工的安全，然而於在家工作的隔絕環境下，不少打工仔也大感沉悶，而近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己在家工作的日子雖然工作輕鬆，但十分沉悶，甚至開始讓他感到懷疑人生。

樓主指，自己的工作一向十分輕鬆，而現時公司在實施在家工作後，樓主更是沉悶，根本沒有工作委派給他，連老闆也比他還要頹，可是公司卻不會解僱員工，而且人工也是持續3％的增加兼有一個月的花紅，樓主有考慮過辭職去找另一份更有挑戰性的工作，然而卻未找到新工，因而不知如何是好。

【職場熱話】公司福利定搵笨？ 雪櫃凍飲售價貴過7-11 同事唔幫襯變過期 老闆出招終惹眾怒 【下一頁

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此貼文一出後，引來網民熱議, 有些人指，「只要有糧出，又有甚麼好懷疑人生呢。」，「我相反，工作非常忙碌十分辛苦。」，也有人指，「找另一份工吧，不然先去上堂進修自己也是可以的。」。

【延伸閱讀】【政府工略】政府各局及部門招聘二級私人秘書 頂薪逾3萬元 中學畢業可申請 下一頁

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另有網民指，「 快些轉工吧，不然你再頹多數年後便會發現自己錯過了很多機會和時間。」。

【職場熱話】無薪病假都要醫生紙？  稍有不適休息便可  打工仔嘆請一日假卻掉過千元 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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