【職場熱話】如何判斷新工不合適？ 打工仔指同事工作效率差 嘆工作量過多

打工仔到新的工作環境，總會有不適應的地方，但到底要用多長時間才知道是未習慣還是不適合呢？近日有網民在「連登」討論區發文指現今很多公司用電腦取代某些工作，自己公司卻全人手化，做了兩個月仍渾渾噩噩，不知到底是自己未慣還是工作不合適。

事源樓主已在新工已做了兩個月，卻完全不知自己上班在做什麼。身邊同事做事效率比以前差很多，既無系統亦不清晰。外面很多公司已經用電腦處理，他們卻要人手做，以致工作量過多，最大問題是同事間竟然覺得無冇問題。

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有網民認為「份工做咩唔緊要，重點係薪金、工時和升職機會穩定與否」、「打工是為了賺錢，不是找份所謂唔伏的工。真正伏唔伏應該看薪金，人工越高便越好」。

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亦有網民認為「咁多野睇唔順眼已經好明顯係唔適合，早走早著」、「不用人手做，何須請員工」。

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責任編輯：陸盈希