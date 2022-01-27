  • 21°C
香港時間 : 2022127日 (四) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 遠東酒店申請發展九華徑地 擬建逾6,000住宅單位 今復牌再炒高逾兩倍

股樓投資 16:18 2022/01/27

分享：

遠東酒店（00037）九華徑地盤申請建住宅大樓，消息刺激股價連日急升，繼昨日（26日）大升1.1倍後停牌，到今日（27日）復牌再升逾兩倍，高見0.95元，最多升2.3倍，創逾6年高，收報0.9元，仍升近2.2倍，成交額急增至2.1億元，股價兩日累升5.7倍。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

遠東酒店公布，與Cornhill Enterprisesd（由邱達偉及其家族控制之關聯公司）已於本月25日，向城市規劃委員會提交一份申請，就位於葵涌九華徑之地盤建議綜合發展尋求批准，擬申請發展為14座住宅大樓連附屬設施，以及一所設有6個課室的幼稚園，總地積比率不多於5倍，最高建築物高度為不多於主水平基準以上120米，將提供合共6,053個單位。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

地盤總面積達52萬方呎，遠東酒店已持有或收購中的土地約19.4萬方呎，其他私人業主持有的約8.6萬方呎，政府土地則佔達23.9萬方呎，換言之，集團所持土地佔總地盤面積約37%。集團預期，發展早期階段目標提供2,983個單位。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
遠東酒店實業（00037） 經濟 復牌 異動股 葵涌

上一篇文章

【公屋裝修】一家四口獲派新公屋 28萬裝修380呎單位 童話式設計顯童真 孩子房簡單設計一分為二

下一篇文章

【恒大危機】傳當局考慮拆售恒大資產 控債務風險 料保留物管汽車業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【NFT】仍志集團推出Pet Paws NFT 並擬建環球寵物主題公園
【NFT】仍志集團推出Pet Paws NFT 並擬建環球寵物主題公園
【iMoney GIFTaway】送Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒乙盒（價值$688）
【iMoney GIFTaway】送Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒乙盒（價值$688）
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
【職場熱話】打工仔需5次強檢 被老闆禁上班 兼要扣年假等結果 高呼「點解唔俾我返工要扣假」
【職場熱話】打工仔需5次強檢 被老闆禁上班 兼要扣年假等結果 高呼「點解唔俾我返工要扣假」
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款