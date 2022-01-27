【異動股】 遠東酒店申請發展九華徑地 擬建逾6,000住宅單位 今復牌再炒高逾兩倍

遠東酒店（00037）九華徑地盤申請建住宅大樓，消息刺激股價連日急升，繼昨日（26日）大升1.1倍後停牌，到今日（27日）復牌再升逾兩倍，高見0.95元，最多升2.3倍，創逾6年高，收報0.9元，仍升近2.2倍，成交額急增至2.1億元，股價兩日累升5.7倍。

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遠東酒店公布，與Cornhill Enterprisesd（由邱達偉及其家族控制之關聯公司）已於本月25日，向城市規劃委員會提交一份申請，就位於葵涌九華徑之地盤建議綜合發展尋求批准，擬申請發展為14座住宅大樓連附屬設施，以及一所設有6個課室的幼稚園，總地積比率不多於5倍，最高建築物高度為不多於主水平基準以上120米，將提供合共6,053個單位。

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地盤總面積達52萬方呎，遠東酒店已持有或收購中的土地約19.4萬方呎，其他私人業主持有的約8.6萬方呎，政府土地則佔達23.9萬方呎，換言之，集團所持土地佔總地盤面積約37%。集團預期，發展早期階段目標提供2,983個單位。

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記者：郭秀慧