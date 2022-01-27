【職場熱話】 打工仔輕鬆月入3萬 公司卻面臨倒閉危機 新工人工多5000卻怕辛苦感猶豫

不少人在一間公司待久了後也會考慮轉工，不知道你轉工時會以甚麼為首要的考慮呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己現時的工作雖然輕鬆，但正面臨倒閉危機，而他現時找到另一份較辛苦的工作，但人工卻比現職高不少，樓主因而向網民詢問應否轉工。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「當然是要走，不辛苦又怎能賺大錢呢。」，「後生不拼一些，難道等到人老了才拼嗎？」，也有人指，「現在這個時勢，你公司要找人注資也有難度，你還是走吧！」。

另有網民指，「 若我是你，我便會在現公司繼續做，反正今天不知明天事，我寧願輕鬆地工作。」。

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責任編輯：關海儀