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【大戶手影】美國對沖基金經理阿克曼Bill Ackman趁低爆買Netflix310萬股

股市 16:11 2022/01/27

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美國對沖基金經理阿克曼Bill Ackman趁低爆買Netflix310萬股。

上周美國影片串流平台Netflix（美：NFLX）因今季上客指引遜預期而觸發股價單日大跌兩成，不過，「別人恐懼時我貪婪」，美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人阿克曼（Bill Ackman）披露，投資旗艦Pershing Square近期吸納逾310萬股串流影視平台Netflix股份，甚至成為該公司20大股東之一。

如以昨日Netflix收市價359.7美元計算，估計阿克曼斥資近11億美元。該消息一出後，Netflix盤後即彈3.7%，報373美元。

【美企業績】Netflix首季客量增長放緩　上周五瀉逾兩成後周一未止跌

他指，投資者在Netflix上周因業績及上客量增長放慢後沽貨，股價下跌提供低吸機會，並強調Netflix具備優越的特質，包括訂戶的商業模式及管理團隊，同時更相信現價帶來更高的風險回報，成為其基金更大更長期的盈利動力。

阿克曼指，該基金自上周五起開始吸納Netflix，而為買入Netflix更動用從釋出極大量利率套戥組合所產生的12.5億美元資金。另外，他又提到，基金所投資的公司全是高質企業，同時又能抵拒通脹上升。

*虎年港股玄學預測　玄學家林建華批算各板塊走勢*

相關文章：

【美國加息】對沖基金經理阿克曼：美國聯儲局3月加息半厘才能恢復公信力

編輯：姚卓然

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix

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