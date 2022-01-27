【職場熱話】大量同事相繼辭職 公司仍刊登招聘廣告 打工仔呻公司沒反省背後原因

不知各位上班一族滿意現時薪金嗎？又有什麼原因會令你想辭職？近日有網民在討論區發文指公司公佈加薪幅度後致大量員工離職卻沒反省問題所在，反而不斷繼續招聘新人。

樓主經歷：

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有網民指「公司存在價值是為股東賺錢，公司流失率高跟股東利益沒有直接關係，請新人甚至可以慳錢」、「有9個離職公司都覺得無問題，證明全部都可以輕易取代。這個世界你揀人，同時人揀你」。

亦有網民不解「有人離職如果公司不請人，則是要現職同事分擔其工作。登廣告請人竟被解讀成不反省？ 」

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責任編輯：陸盈希