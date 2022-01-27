【職場熱話】面試需做筆試 求職者竟花3小時才能完成 卻遭面試官不屑一顧感氣憤

不知道大家平日在見工面試的時候，有沒有遇到過一些讓人費解的過程呢？近日有網民在FB專頁「奴工處」發文指，自己在見工面試時因要做一件事而花了他3小時，然而到最後面試官根本不屑一顧，使樓主感到十分生氣並指能否不要浪費別人時間。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 既然只是面試也要花3小時，當時便應該要立即走，不然只是會做壞規矩。」，「 這些公司即使是請你也不要做，一定會中伏。」，也有人指，「 十分討厭有些公司不提早告知面試者會有筆試，根本有很多公司請人也只是要他做日常基本的事。」。

另有網民指，「 通常筆試的意義只是要看看你會不會寫字，而內容根本不重要。」，「試過見工見了5小時，由1點開始，見到他們也下班。」。

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責任編輯：關海儀