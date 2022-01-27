【香港出口】港2021年12月出口貨值升24.8%　電子升幅尤為顯著

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香港出口持續上升，政府統計處今日公布最新對外商品貿易統計，2021年12月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升24.8%和19.3%。

2021年12月份的整體出口貨值為4,895億元。該月錄得有形貿易逆差328億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

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去年整體而言，商品整體出口貨值較2020年上升26.3%。同時，商品進口貨值上升24.3%。該年錄得有形貿易逆差3,471億元，相等於商品進口貨值的6.5%。

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按主要貨品類別分析，12月份按年比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」增520億元，按年升29.8%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」增185億元，按年升44.0%、「通訊、錄音及音響設備和儀器」增80億元，按年升12.0%，以及和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」增33億元，按年升17.9%。

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政府發言人表示，2021年12月商品出口貨值按年繼續大幅上升24.8%。輸往內地、美國和歐盟的出口均顯著增長，輸往其他主要亞洲市場的出口亦見不同程度的升幅。2021年全年合計，商品貿易總額達102,684億元，較2018年的高位超出15.6%。

展望未來，環球經濟復甦應繼續支持香港的出口，但由疫情引致的物流干擾短期內或會對出口表現構成一些壓力。環球經濟增長預期減慢、中美關係、地緣政治局勢，以及主要經濟體的貨幣和財政政策也須關注。

責任編輯：馬意文