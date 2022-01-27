【樓市熱話】買樓自住比租屋差？ 全部問題需自行處理 租屋有業主跟進更輕鬆

香港樓價升幅驚人，但仍有不少人努力儲錢希望能「上車」。到底買樓是否真的那麼理想？近日有網民在「連登」討論區奉勸其他人不要買樓，皆因所有問題都要自己解決，租樓卻有業主處理，不用煩惱。

樓主經歷：

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有網民認為「呎價越嚟越貴，設計越嚟越無人性，用料越嚟越差。今時今日買樓真係傻」、「幾個月前賣掉自住樓，變成租樓一族。搬屋只是用了四千多元，有問題就找業主。賣完樓一半用作投資，每個月被動收入已經足以支付租金、水費電費煤費」。

亦有網民認為「其實各有各好既，想要有家的感覺、有自己小天地、想自己設計不用和業主交代就買樓；有本錢租樓的確輕鬆，畢竟無人保證到樓價升跌」。

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責任編輯：陸盈希