【疫苗氣泡】林鄭：社交距離措施延長兩周至2月17日　學校暫停面授至2月21日　目標首針9成接種率

第五波疫情在香港大爆發，多區出現Omicron和Delta變種病毒傳播鏈。行政長官林鄭月娥下午5時半在政府總部會見傳媒，表示無法放寬及微調現有社交距離措施，故將相關措施延長兩周至2月17日，並暫停學校面授2月21日止，目標第一針目標是90%接種率。

林鄭同時稱，將疫苗氣泡正名至「疫苗通行證」，並於2月24日推行，「安心出行」已推出更新版本，以配合上述措施，並將本港疫苗接種目標定為第一針90%接種率。另外，由2月5日起入境人接受的隔離期由21日縮短至14天，並需要7天居家監察。

至於葵涌村圍封，林鄭指，逸葵樓會明早如期解除圍封，映葵樓及夏葵樓則於周六解封，但居民仍要接受多次病毒檢測。

文字直播：

【18：25】林鄭指，大幅度引進「疫苗通行證」不等如強逼人打針，只是不打針的人選擇減少，如果人要有一個選擇，你要接受有一個後果，就是很多地方不能去，跟用法例要人打針不同。目標90%接種率策略上要有基礎，就是提升接種率，8成接種率是階段性目標，今年要有曙光，9成是現時的目標。

何謂動態清零，她指，不是代表閉關，或沒有一個個案出現，而是展示切斷傳播鏈的能力，與內地相似。

另外，她指，希望在農歷新年前就官員赴宴一事作交代。

【18：18】對於接觸兩家酒店改變檢疫用途，她指要找到酒店願意或適合做檢疫的不多，不容易，但任何檢疫措施可增加是好事。另外，雖然下月須有疫苗接種紀錄，但不代表將安心出行變實名制，因手機也要有實名制。

問及民政事務局局長徐英偉是否被革職，林鄭指，不評論任何揣測性報道。

【18：08】林鄭指，留意到選管會已公布提名期，但直言「我每一天都在抗疫」，暫無考慮選下任特首。她又指，已聯絡多間承辦商加強檢測及污水監察能力，除了現有的檢疫中心及酒店，已接觸兩家酒店改變檢疫用途。

【17：59】林鄭指，第一針目標是90%接種率 ，及後才會考慮調整各式措施。另外，啟動第六輪抗疫基金要去財委會申請撥款，並會以更體恤態度去幫助受影響的商戶，希望農曆新年後咨詢立法會。

【17：59】長者風險高，在安老院舍及殘疾院舍，經醫生評估後會為長者施打疫苗，早前已試點推行，未來會擴大，而且，未來新入安老院舍的長者必須要先打疫苗。

【17：54】林鄭指，將疫苗氣泡正名至「疫苗通行證」，行政會議將會例定599F章的表列處所，限制更多地區要用疫苗通行證。今日已推行安心出行更新版，有打針紀錄。

【17：53】社交距離措施無法放寬及微調，延長兩周，至2月17日，並無法舉行大型活動，並暫停學校面授2月21日止。另外，外防輸入方面，8個國家處地區熔斷，延長至2月18日。由2月5日起，入境本港人士的21日隔離期縮短至14天，及7天居家自我監察。

【17：45】葵涌村將在未來三日完成圍封，逸葵樓個案顯著下跌至單位數，明早如期解除圍封，其後仍要接受多次病毒檢測，部份會用深喉唾液，房署會為公用地方撤底清潔。映葵樓除非有突然爆發，否則同逸葵樓一樣，會如期1月29日解封，仍要接受多次病毒檢測，夏葵樓也不需要延期，都是1月29日解封。她呼籲葵涌村居民減少外出，並依照要求接受病毒檢測。

【17：45】污水檢測也加快，今日定點監測超過100個，頻率及數量有所增加。

【17：39】林鄭月娥表示，今次另外兩個源頭棘手，葵涌村及倉鼠，兩個風險未完全掌握。因此，應對手段不是拾級而上，加強個案追蹤，包括葵涌村三座大廈圍封強檢，並做受限區域圍封強檢等 ，三個星期已做250萬次病毒檢測，平均每日做13萬次，正常為10萬次。

【17：30】林鄭月娥表示，目前疫情非常嚴峻，大規模社區爆發幾何級提升會隨時發生，研判基於確診仍然逾百宗，相對2020年4月高峰有分別，今日公布164宗有48宗為輸入個案，第二是大部份個案為Omicron病毒，取代Delta，傳播力強，第三，進口倉鼠引起Delta病毒，第四，源頭未明個案超過30宗，第五，香港為少數城市採用污水樣本檢測病毒，現仍發現不少陽性。上述說明社區有多條傳播鏈。

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