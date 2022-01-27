【疫苗氣泡】林鄭：社交距離措施延長兩周至2月17日 學校暫停面授至2月21日

▲ 林鄭月娥下午5時半會見傳媒

第五波疫情在香港大爆發，多區出現Omicron和Delta變種病毒傳播鏈，多人需要強檢及隔離。行政長官林鄭月娥下午5時半在政府總部會見傳媒，預料會談及抗疫新方向，並公布疫苗氣泡等新措施。另外，有本地傳媒引述消息指，政府考慮將入境本港人士的21日隔離期縮短至14天，最快在農曆新年後實施。

林鄭月娥此前已表明，年初四（2月4日）大幅放寬社交距離措施機會微，並會在本周內向外交代最新社交距離措施。下月中起港府及多間政府機構推行疫苗氣泡，須打疫苗才能進入辦公場所。

文字直播：

【17：53】林鄭指，將疫苗氣泡正名至「疫苗通行證」，行政會議將會例定599F，限制更多地區要用疫苗通行證。今日已推行安心出行更新版，有打針紀錄，

【17：53】社交距離措施無法放寬及微調，延長兩周，至2月17日，並無法舉行大型活動，並暫停學校面授2月21日止。另外，外防輸入，8個國家處地區熔斷，延長至2月18日。由2月5日起，入境本港人士的21日隔離期縮短至14天，及7天居家自我監察。

【17：45】葵涌村將在未來三日完成圍封，逸葵樓個案顯著下跌至單位數，明早如期解除圍封，其後仍要接受多次病毒檢測，部份會用深喉唾液，房署會為公用地方撤底清潔。映葵樓除非有突然爆發，否則同逸葵樓一樣，會如期1月29日解封，仍要接受多次病毒檢測，夏葵樓也不需要延期，都是1月29日解封。她呼籲葵涌村居民減少外出，並依照要求接受病毒檢測。

【17：45】污水檢測也加快，今日定點監測超過100個，頻率及數量有所增加。

【17：39】林鄭月娥表示，今次另外兩個源頭棘手，葵涌村及倉鼠，兩個風險未完全掌握。因此，應對手段不是拾級而上，加強個案追蹤，包括葵涌村三座大廈圍封強檢，並做受限區域圍封強檢等 ，三個星期已做250萬次病毒檢測，平均每日做13萬次，正常為10萬次。

【17：30】林鄭月娥表示，目前疫情非常嚴峻，大規模社區爆發幾何級提升會隨時發生，研判基於確診仍然逾百宗，相對2020年4月高峰有分別，今日公布164宗有48宗為輸入個案，第二是大部份個案為Omicron病毒，取代Delta，傳播力強，第三，進口倉鼠引起Delta病毒，第四，源頭未明個案超過30宗，第五，香港為少數城市採用污水樣本檢測病毒，現仍發現不少陽性。上述說明社區有多條傳播鏈。

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