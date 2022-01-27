  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (四) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獨家專訪】陳茂波﹕警惕加息惟毋須過慮　「買家持貨力強 樓市回調都頂得住」

宏觀解讀 15:54 2022/01/27

分享：

陳茂波接受本報專訪時指，要警惕加息惟毋須過慮。

財政司司長陳茂波接受本報獨家專訪時表示，政府現階段對樓市的研判，是有需要警惕加息風險，但毋須過度憂慮，因買家及發展商持貨能力較以往強。

美國加息如箭在弦，市場關注會否觸發樓價回調風險。陳茂波指，政府研判樓市時會觀察息口水平、資金充裕程度、經濟狀況、住宅供求，以及市場氣氛；但着眼點是宏觀層面，是否存在風險，即萬一樓市調整時，發展商與業主是否有急於沽貨的壓力。他認為，今時今日買家的持貨能力較以往強，供款壓力亦較當年健康，故「就算樓市回調都頂得住。」加息對樓市造成系統性風險的機會很微。

陳德霖警示加息風險、不信樓市只升無跌 【下一頁】

金管局過去就樓市推出8輪逆周期措施，陳茂波表示，經過有關措施後，首期佔樓價比率普遍已上升，平均新造樓宇按揭的借貸比率目前僅約五成半，供款佔收入比率平均持穩在約36%。本港發展商方面，借貸比率一般亦不高，持有單位數量也遠低於97、98年亞洲金融風暴觸發樓價暴跌的時期。

「印象中最艱難的時候，例如1998年到2003年，供樓約要9厘。」陳茂波表示，現時按揭息率普遍約2厘，置業人士大多採用「H按」計劃，按息是跟隨香港銀行同業拆息（Hibor）計算；即使選用「P按」（最優惠利率）計劃，按息水平計算方法亦非如當年般，以「P加」方式計算，而是反過來，由「P減」固定利率訂出。基於上述原因，即使本港加息3至4次，每次加幅0.25厘，陳茂波指，按揭息率水平與當年差距仍很大。

陳茂波專訪全文：

陳茂波研判樓市 警惕加息惟毋須過慮

會否辭職選特首？ 「專注做好預算案」

上市制度創新+中概回流 港股具潛力

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章﹕

【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠

【獨家專訪】陳德霖警示加息風險、不信樓市只升無跌　倡大灣區設「資本通」

開啟hket App，閱讀全文
樓價 拆息 香港金融管理局 H按 美國 加息 香港 陳茂波 P按 財政司

上一篇文章

【安心出行更新】安心出行app新增進入場所自動顯示針卡功能　預設啟動連接香港健康碼系統

下一篇文章

【清零政策】恒隆陳啟宗：香港「清零」很難　　Omicron似流感、可研究改變防疫政策的可能性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美股期貨】儲局料3月加息　道指期貨跌394點、納指期貨跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】儲局料3月加息　道指期貨跌394點、納指期貨跌1.6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌482點　阿里巴巴跌7%創新低、滙豐逆市升1%　遠東酒店復牌颷升2倍（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌482點　阿里巴巴跌7%創新低、滙豐逆市升1%　遠東酒店復牌颷升2倍（不斷更新）
【開市9點半】聯儲局最快3月加息　其後討論縮表　阿里巴巴美股較港大跌5.6%
【開市9點半】聯儲局最快3月加息　其後討論縮表　阿里巴巴美股較港大跌5.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款