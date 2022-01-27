【獨家專訪】陳茂波﹕警惕加息惟毋須過慮　「買家持貨力強 樓市回調都頂得住」

▲ 陳茂波接受本報專訪時指，要警惕加息惟毋須過慮。

財政司司長陳茂波接受本報獨家專訪時表示，政府現階段對樓市的研判，是有需要警惕加息風險，但毋須過度憂慮，因買家及發展商持貨能力較以往強。

美國加息如箭在弦，市場關注會否觸發樓價回調風險。陳茂波指，政府研判樓市時會觀察息口水平、資金充裕程度、經濟狀況、住宅供求，以及市場氣氛；但着眼點是宏觀層面，是否存在風險，即萬一樓市調整時，發展商與業主是否有急於沽貨的壓力。他認為，今時今日買家的持貨能力較以往強，供款壓力亦較當年健康，故「就算樓市回調都頂得住。」加息對樓市造成系統性風險的機會很微。

金管局過去就樓市推出8輪逆周期措施，陳茂波表示，經過有關措施後，首期佔樓價比率普遍已上升，平均新造樓宇按揭的借貸比率目前僅約五成半，供款佔收入比率平均持穩在約36%。本港發展商方面，借貸比率一般亦不高，持有單位數量也遠低於97、98年亞洲金融風暴觸發樓價暴跌的時期。

「印象中最艱難的時候，例如1998年到2003年，供樓約要9厘。」陳茂波表示，現時按揭息率普遍約2厘，置業人士大多採用「H按」計劃，按息是跟隨香港銀行同業拆息（Hibor）計算；即使選用「P按」（最優惠利率）計劃，按息水平計算方法亦非如當年般，以「P加」方式計算，而是反過來，由「P減」固定利率訂出。基於上述原因，即使本港加息3至4次，每次加幅0.25厘，陳茂波指，按揭息率水平與當年差距仍很大。

陳茂波專訪全文：

陳茂波研判樓市 警惕加息惟毋須過慮

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