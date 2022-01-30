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【相機大戰】日本年度相機大獎出爐　各範疇獎項花落誰家？

14:00 2022/01/30

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不少人都喜歡用相機拍下珍貴的畫面。日本調查機構BCN就銷售表現，評選2021年最優秀的相機品牌， 由Canon奪下兩個範疇的第一名；Sony則奪得關鍵領域，即無反相機領域的冠軍。

BCN報告顯示，Canon獲評選為第一的項目分別為類單眼相機及單反相機。在2021年，Canon在類單眼相機的市場佔有率達34.1%，領先第二名的Sony（23.1%）超過10%；而單反相機方面，Canon的市場佔有率高達59.8%，高於第二名的Nikon（33.9%)。

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至於無反相機方面，則由Sony奪下第一，市場佔有率為32%，緊隨其後的是Canon的28.2%，第三名則由OM-D（OLYMPUS前身）以12.7%市佔率奪得。令人大跌眼鏡的是，Nikon作為傳統老牌，卻未能在無反相機市場進入前三名。

事實上，無反相機為相機市場的關鍵領域。面對智能手機的競爭，各相機品牌相繼投身開發無反相機，類單眼相機及單反相機逐漸式微。Canon總裁御手洗富士夫早前透露，預計在幾年後終止旗艦款單反相機的開發與生產，顯示出業界正集中開發無反相機。

至於在專業錄影機方面，Panasonic的市場佔有率為43.6%，奪下第一名。緊隨其後的是Sony（26.3%）及DJI（11.2%）。而運動相機方面，GoPro自2016年起都是該領域的強者，並於2021年市場佔有率超過7成，市場地位無人能及。

【WordPress】WordPress 5.9更新    全新默認主題供大量視覺化選擇

責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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