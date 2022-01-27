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【職場熱話】公司雪櫃就是公家？ 食物長期離奇消失 打工仔揭同事不問自取

理財智慧 17:41 2022/01/27

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雪櫃是每個辦公室必備的設施，方便員工存放食物。基本上是公共物件，必須靠員工自律。近日有網民在討論區發文指把食物放在公司雪櫃便會離奇消失，而其同事更氣得在雪櫃門外張貼告示，嚴禁不問自取。

樓主經歷：

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【職場熱話】調查指去年招聘整體增長逾7成  剖析2022最具發展前景三大工種下一頁】 

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

有網民認為「雪櫃是為僱員提供方便。不是公家的福利就不應拿。擅自拿走已經犯盜竊罪」、「報警！根本屬於盜竊」。

亦有網民指「我從來都不會放食物和飲品在公司雪櫃，所以唯有買個私家雪櫃」、「共用雪櫃預左有人偷野」。 

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責任編輯：陸盈希

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