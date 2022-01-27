【理財智慧】如果移民份高端醫療仲要唔要好? 到時仲有冇保障?

自2019年反送中示威後，各地都降低移民的門檻，以吸引港人移民定居，例如有英國的BNO5+1方案、加拿大的Hong Kong Pathway方案等，由退學潮、申領「良民證」人數、取回MPF人數等都反映了不少港人都有移民的打算。但如果決定移居海外，在香港購買的高端醫療保險要如何處置呢?

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醫療費用增加

香港的平均壽命早冠絕全球，男生為82.9歲、女生為88歲，但長壽背後的成本便是醫療費用，而醫療費用永遠是有增無減，根據美世調研(Mercer) 的調查發現，2019年全球醫療成本上漲的速度是整體經濟通脹的三倍。香港面對人口老化、公立醫院壓力增加，市民對於私營醫療的需求增加，因此不少人都會考慮購買一份醫療保險。

高端醫療保險

面對日益上升的醫療成本，保險公司當然都想「分一杯匙」，近年推出專為高端客戶和商務客戶而設的高端醫療保險，賣點是保額高(大多都是全數保障)、較好的房型 ( 以半私家房起跳)，但當然保費也較一般的醫保較高。但讀者要留意，醫療保險是以實報實銷的保險產品、同時也沒有儲蓄成份。

保障無上限

傳統醫療保費中，每個保障項目都設有上限，投保人隨時「洗突左」而額外增加自付的部分，但高端醫療保險一般的項目都提供全數保障，但也要留意會設有每年的上限和終生的上限，但起碼都幾千萬計。

不保事宜

雖然前面提到保障如此全面，但畢竟是保險產品也有不保事宜，例如高危運動、先天的疾病和犯法行為等。但也要留意，對於昂貴的中藥有部分的保單也是不保的「保健品及所有特殊的中藥及 / 或補藥，包括燕窩、靈芝、人蔘、姬松茸、羚羊角粉、鹿茸、冬蟲夏草、阿膠、海馬、麝香、珍 珠粉及紫河車，及任何由本公司不時全權決定的中藥及 / 或補藥」

三個地區版本

高端醫療保險為了令投保人提供更多的彈性，主要分為三個受保地區版本，分別為亞洲 （部份計劃會包括澳洲和紐西蘭）、.全球（但不包括美國）和全球（包括美國），主要的原因是與當地的醫療成本有關，例如歐美地區的醫療費用比香港貴，可能是以倍數計，因此受保地區涵蓋美國的全球醫保便是最貴的。

移民一定受保?

雖然高端醫療提及可以涵蓋不同的國家或地區，但始終客戶都是居住在香港的投保人為先，因此不同保號的高端醫療產品對於在海外長期定居的保障都有不同，例如「本計劃下應支付之相關賠償金額（人壽保障除外）減低百分之五十：若被保人在美國住院、接受治療 及 / 或醫療服務時，已於過去十二個月內居住美國達一百八十三日或以上（包括到達及離境當日)」但有部分的保險公司則沒有設太多的限制，但當然羊毛出羊身上，較少設限通常保費會較高，因此投保前要留意清楚。

要通知保險公司

在投保的時候，投保人都要以最高誠信的方式如實回答所有問題，因此如果投保人決定移民，也需要通知保險公司，因為有部分保單也列明「 上述居住地將用於確定保單的有效性和保障範圍。如任何受保人已更改居住地，請立即以書面通知。 」因為如果投保人未有如實通知保險公司，可能會令保險公司承受更高的風險，最終會影響投保人的保障。

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責任編輯：陳佳恩