【港元定存】虛擬銀行3個月港元定存最高息3.88厘 期內最多賺息1940元

▲ 3間虛擬銀行本周玩突擊，匯立剛推3個月年息3.88厘。

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虛擬銀行近期玩突擊，閃推港元定期存款息，令對手及傳統銀行隨即作還擊，今天（1月27日）匯立（WeLab Bank）新推3個月港元定存年息3.88厘，頓變相同存期的高息王，但針對新客開戶尊享，以存款上限20萬元計，存期可賺息1940元，優惠至2月28日止。同日富邦加3個月及半年港元定存年2息0.03厘，新息率齊為0.88厘，優惠至2月15日。昨天（26日）平安保險（02318）有份的虛擬銀行、平安壹賬通（PAOB Bank）罕有搶存，新推3個月港元定存年息0.7厘，起存額100元，若以上限50萬元計，期內賺息875元。專家指，息魔肆虐，重創全球股市，適逢長假在即，港股卻慘受地緣政局夾擊，恒指在期指結算前夕急瀉逾600點，游資急覓避風港，保本賺息的定存頓變避險天堂。

單以虛擬銀行的港元定存息率比併，3個月年息以匯立的新客享限定的3.88厘最高，現有客戶為0.8厘，而騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲參股的虛銀富融（Fusion Bank），年息為0.65厘；緊接其後是小米（01810）牽頭的虛銀天星（AirStar Bank），年息為0.55厘；眾安（ZA Bank）年息則是0.5厘。

平安壹賬通銀行推3個月0.7厘港元定存【下一頁】

若只計傳統銀行，3個月港元定存年息以東亞（00023）的1.88厘居首，以上限30萬元計，追息族穩袋1410元利息。

本周一（24日）富融突推1個月年息4.01厘，以推薦新客最多獲10張加息券計，利息賺盡是1620元。市料虛擬銀行趁年初以快打慢谷客。

此外，差估署剛公布去年私人住宅樓價，縱使連跌3個月，但全年計累升3.3%，連升13年。然而，市面超高息定存在牌面上跑贏樓價，如大眾為樓按客提供3個月港元定存享10厘年息，但玩法較另類，合資格客戶須參加大抽獎，受惠客寥寥。與此同時，集友剛把7天港元定存年息享5.8厘的截止期，由原本下周一（31日）屆滿，現順延至2月底。倘以存款上限500萬元，避險族速賺逾5500元利息。

另方面，發鈔行另闢戰線，中銀香港（02388）提早搶「利市錢」，昨推出新春親子理財優惠，讓父母趁農曆新年培養子女良好的儲蓄及理財習慣。由即日起至3月31日的推廣期，旗下「綜合理財服務」的個人客戶，為其11歲以下子女，全新開立「孩子天」儲蓄帳戶，或11歲至17歲客戶全新開立「自在理財」服務，存入1000元，可獲幸運錢100元。

美元定存息最高8.5厘【下一頁】

客戶再為子女同時以新資金開立6個月「孩子天特優定存賞」，更可享人民幣、港元及美元6個月特優定期存款年利率，分別為人民幣2.6厘、港元及美元齊為0.6厘。

發言人補充， 以上優惠須為選用中銀香港「綜合理財服務」，包括「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」又或「自在理財」服務的客戶。而優惠受相關條款及細則約束，詳情可瀏覽公司網頁。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪