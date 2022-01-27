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【清零政策】恒隆陳啟宗：香港「清零」很難　　Omicron似流感、可研究改變防疫政策的可能性

股市 15:44 2022/01/27

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【清零政策】恒隆陳啟宗：香港「清零」很難　　Omicron似流感、可研究改變防疫政策的可能性

變種病毒Omicron引發本港第五波疫情，在「清零」政策下，政府大幅收緊社交距離防疫措施。恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗認為，疫情問題很複雜，香港處於相對為難的情況，一方要靠內地，一方面要靠世界，香港要「清零」很難，動態清零更難。

美銀據報正審視將香港業務及員工遷至新加坡【下一頁】

「若病毒導致很多人死亡，應該清零，但現時Omicron似向流感方向發展，政府可能可考慮往下去的政策點走，可研究改變防疫政策的可能性。」

商業角度極難接受清零

陳啟宗稱，內地是一個大的內陸經濟體，香港是一個轉口城市，而中港兩地的經濟及社會往來極頻繁，若香港的防疫政策不與內地接軌，對老百姓會有很大問題，但香港同時是一個國際性城市，從商業角度看，極難接受「清零」，「香港夾在中間，政策不容易改變」。

歐洲商會料香港與國際封關至2024年【下一頁】

他表示，內地是疫情的源頭，但確診人數及死忙率遠低於美國，希望內地可研發出有效的疫苗，屆時中港便可以考慮放棄清零政策，與全世界接軌。

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相關文章：【香港疫情】「清零」政策礙吸引國際人才　銀行公會：有向政府反映問題、料疫情後情況會有改善

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港股 經濟 疫情 疫苗 防疫措施 陳啟宗 流感 香港 恒隆地產（00101）

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