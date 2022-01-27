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【投行業績】德銀上季純利增1.8倍至1.45億歐元 勝預期

股市 16:12 2022/01/27

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【銀行股】德銀上季純利增1.8倍 連續六季錄盈利

德意志銀行（Deutsche Bank）公布第四季業績。期內純利為1.45億歐元，按年增184.3%，為德銀連續六季錄得盈利，勝市場預計虧損1.3億歐元；總收入為59億歐元，按年增8.2%；每股盈利為0.12歐元。

其中，投資銀行收入按年增1%至19.13億歐元，原因是諮詢業務收入增29%，抵銷了固定收益及貨幣交易業務（FIC）收入下降14%的影響。

全年純利為19.4億歐元，較去年同期的1.13 億歐元大增1616.8%，連續第二年錄得盈利，勝市場預期的17.9億歐元。

另外，德銀自2020年以來，大力投資ESG相關投資，目前累計融資及投資金額達1570億歐元，已超過目標的1000億歐元。當中，第四季度ESG相關融資和投資金額達320億歐元，創下季度紀錄，全年總額達1120億歐元。該行表示，投資規模有望在2023年達至2000億歐元的目標。

美國聯儲局議息聲明對投資部署有何啟示？黃耀宗（Andy）為你分析（附time code）

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ESG 歐洲市場 歐元 銀行 純利 每股盈利 投資銀行

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