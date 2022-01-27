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【人口問題】香港學齡人口持續下降　楊潤雄：將調整中小學班級總體數目

理財智慧 15:59 2022/01/27

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隨著跨境學生減少，香港本地生育率持續偏低等問題，本港適齡學童數目不足，因此不少中小學都要面臨「縮班殺校」危機，教育局局長楊潤雄在立法會回應議員質詢時指，教育局預計香未來的學齡人口持續下降情況並非是過渡性，而是結構性問題，加上香港出生率是否或何時回升仍未能確定，因此相信全港中小學班級總體數目將無可避免地相應調整。

【職場熱話】升職反被凍薪 打工仔大感不憤 怨人事部變相出術減薪【下一頁

同場加映    【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

局長楊潤雄回覆議員書面質詢時表示，官立學校將以身作則，審慎考慮各方面的因素，並訂定個別學校長遠發展方案，例如停辦長期收生不足的學校，按需要合併官校或將位處有較多剩餘學位地區的學校重置到學位需求較殷切的地區或預計未來有較大學位需求的新發展區。

同場加映    【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

他又指，未來的校舍分配工作，會優先考慮重置或擴充校舍的學校，以改善校舍質素，當局亦會繼續檢視個別校網學位供求情況，下學年起會有多11所公營小學實施小班教學。中學方面，教育局會檢視2025年及其後年度的中一每班派位人數、開班準則及其他相關安排，應對中學學位需求長遠持續減少的結構性問題。

【元宇宙】全港首個「元宇宙年宵」登場 一連9日於虛擬平台舉行【下一頁

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記者：鄭日棱

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學校 楊潤雄 教育局 人口

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