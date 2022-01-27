【恒大危機】傳當局考慮拆售恒大資產 控債務風險 料保留物管汽車業務

外電報道，內地有關部門正計劃通過拆分出售中國恒大（03333）大量資產來化解債務風險，而市值合計逾600億元的兩家上市公司恒大物業（06666）和恒大汽車（00708），則暫時會保持現狀。消息指，有關方面將會為這些資產設立一個監管帳戶，為境外投資者的償債提供一些保護。周四(27日)全日，恒大跌3.3%報1.71元，恒大物業跌4.9%報2.55元，恒大汽車跌3.4%報3.65元。

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報道引述知情人士透露，根據廣東省政府擬定的初步重組方案，恒大集團將出售除上市子公司恒大物業和恒大汽車之外的幾乎所有資產，中國信達（01359）牽頭的主體將負責恒大地產板塊的風險出清，或將收購重組難以化解的困境項目。中國信達是四大國有資產管理公司之一，也是恒大集團的債權人。資產出售所得款項將用於償還債權人，但目前尚不清楚銀行和債權人將不得不接受多大程度的折價。監管部門相關官員已在公開場合多次重申，恒大和其他出險房地產企業的債務風險應當按照「市場化」原則化解。

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恒大日前曾表示，爭取在未來6個月內提出初步重組方案，並強調境內外債權人一視同仁。

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