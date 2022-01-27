【機迷熱話】PS5推新功能　遊戲截圖、影片可直接傳到手機

▲ 若用戶要將PS5主機的遊戲截圖和影片上傳到手機，iPhone、Android手機需安裝PlayStation 應用程式（App），且PS5主機需處於待機模式並保持網絡連線。（Sony）

PS5截圖新功能於去年10月已首次於日本、加拿大進行測試，只需兩步即可以把遊戲截圖、遊戲屏幕錄影片段，上傳至iPhone或Android手機。據《TechSpot》報道，這項功能將進一步拓展至向全球PS5用戶。若用戶未收到操作介新功能選項，可耐心等待Sony近期推出的PS5系統更新。

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若用戶要將PS5主機的遊戲截圖和影片上傳到手機，iPhone、Android手機需安裝PlayStation 應用程式（App），且PS5主機需處於待機模式並保持網絡連線。要將遊戲截圖與影片傳到手機上，可參照以下步驟：

（1）開啟PS5主機的「媒體庫」，點擊相機圖案，把「自動上傳」選項設定為啟用狀態。用戶亦可從設定選單，找到「擷取畫面與播送內容」的選項，把該功能設定為啟用狀態。

（2）開啟「自動上傳」功能後，PS5會自動把截圖和影片上傳至雲端。玩家點選手機的PlayStation App屏幕頂端出現「擷取」按鈕，並允許傳送後，即可把截圖或影片下載到手機存放。

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要注意的是，在PS5上啟用「自動上傳」之後，需要重啟開啟手機PlayStation App，看到通知提示即表示該功能已可使用。

透過手機PlayStation App從PS5主機下載的遊戲截圖或影片，可於App保存14日，並可分享至社交平台。短片檔案需為1080P、時間3分鐘內的影片，才能傳送到手機上。另外，若玩家在手機刪除圖片或影片，並不會影響到PS5主機已有的截圖與影片。

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責任編輯：廖淑瑩