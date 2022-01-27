【電子消費券】澳洲會計師公會籲派發「加強版雙重電子消費券」　最多派6000元

▲ 澳洲會計師公會今日亦呼籲政府派發「加強版雙重電子消費券」。（資料圖片）

下月政府將會公布新一年度《財政預算案》，大眾關注今年會否再次派發消費券。有本地傳媒引述消息指，政府最近向各大電子支付營運商進行初步接觸，了解他們對於下一次派發消費券的興趣及準備情況。

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雖然消息尚有待證實，且未有計劃詳情，但澳洲會計師公會今日亦呼籲政府派發「加強版雙重電子消費券」。該會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚認為，去年的消費券計劃取得超出預期的成果。該會會員亦反映，消費券計劃增加了客戶消費及加速數碼化轉型，有效幫助許多企業。

全民派3,000元

澳洲會計師公會今年建議政府考慮加碼，發放「加強版雙重消費券」，藉帶動本地消費，保障經濟免受第五波疫情的影響。第一重消費券，該會建議向所有合資格的香港居民派發最高可達 3,000元消費券。

第二重消費券，則精準針對弱勢群體如低收入人士等，可再額外獲得高達3,000 元的補貼，以減輕他們的經濟負擔。該會又相信，該消費券計劃的實施有望繼續推動數碼支付科技在香港普及。

酒店隔離可獲扣稅

另一方面，因應部分人士因隔離檢疫產生酒店住宿費用，該會亦建議政府可考慮引入一次性的扣稅措施，建議上限為5萬元。同時，可為僱員在家工作所產生的額外費用提供一次性扣稅措施，上限約為8,000元。

針對中小企，澳洲會計師公會建議政府考慮推出一系列措施來支持中小企業。其中包括將「中小企融資擔保計劃」下的8成信貸擔保產品、9成信貸擔保產品和百分百擔保特惠貸款的最長還款期限延長至 30 個月。

其中，百分百擔保特惠貸款的申請期限也應延長至今年底。「預先批核還息不還本」計劃亦應延長至今年10月底。



澳洲會計師公會其他建議包括：

子女免稅額提高至每名兒童15萬元

供養父母及供養祖父母或祖父母免稅額適用範圍，擴大至居住在香港以外地區受供養的父母、祖父母和外祖父母

延長非本地畢業生留港／回港就業安排中的逗留期限

「中高齡就業計劃」的在職培訓津貼上限，提高至8,000元

為聘用 60 歲及以上僱員的公司提供額外稅務扣減，每名僱員每年12萬元

加快出台家族辦公室的稅務寬減制度

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責任編輯：葉泳珊