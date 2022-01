丹麥指新冠肺炎不再是社會危急疾病 撤所有防疫限制

丹麥新冠肺炎疫情尚未緩和,但當地準備與新冠病毒共存。丹麥首相弗雷德里克森周三(26日)宣布在2月1日起解除所有防疫措施,包括取消疫苗護照及口罩令。丹麥衛生部長亦表示,不再將新冠肺炎視為「社會危急疾病」(socially critical disease)。

丹麥首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)周三宣布,在下月1日起解除當地大部分防疫限制。民眾到訪醫院、老人院才需要戴口罩;夜店及食肆重開,在10時後仍可售賣酒精飲品。政府更取消店舖人流上限,並將會取消疫苗護照。

弗雷德里克森表示,丹麥從2月1日起將恢復正常,又稱「告別所有防疫限制,迎接正常生活。」(We say goodbye to the restrictions and welcome the life we knew before)

當丹麥政府將一種疾病列為「社會危急疾病」時,代政府可採取較嚴厲措施應對,包括要求企業暫停開放及強制戴口罩。

衛生部長霍伊尼克(Magnus Heunicke)亦向國會流行病學委員會致函,指丹麥自下月1日起不再視新冠肺炎為「社會危急疾病」,因此應對社會危急疾病的防疫措施就會失效。

霍伊尼克續稱,丹麥平均每日錄得逾4.6萬宗確診個案,但只有40名患者需入住深切治療部。雖然解除所有防疫措施後,確診人數可能會增加,但當局會持續監察疫情,如有必要會迅速作出反應,甚至要民眾打第4針。

責任編輯:郭麗明