丹麥指新冠肺炎不再是社會危急疾病 撤所有防疫限制

丹麥新冠肺炎疫情尚未緩和，但當地準備與新冠病毒共存。丹麥首相弗雷德里克森周三（26日）宣布在2月1日起解除所有防疫措施，包括取消疫苗護照及口罩令。丹麥衛生部長亦表示，不再將新冠肺炎視為「社會危急疾病」（socially critical disease）。

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丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）周三宣布，在下月1日起解除當地大部分防疫限制。民眾到訪醫院、老人院才需要戴口罩；夜店及食肆重開，在10時後仍可售賣酒精飲品。政府更取消店舖人流上限，並將會取消疫苗護照。

弗雷德里克森表示，丹麥從2月1日起將恢復正常，又稱「告別所有防疫限制，迎接正常生活。」（We say goodbye to the restrictions and welcome the life we knew before）

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當丹麥政府將一種疾病列為「社會危急疾病」時，代政府可採取較嚴厲措施應對，包括要求企業暫停開放及強制戴口罩。

衛生部長霍伊尼克（Magnus Heunicke）亦向國會流行病學委員會致函，指丹麥自下月1日起不再視新冠肺炎為「社會危急疾病」，因此應對社會危急疾病的防疫措施就會失效。

霍伊尼克續稱，丹麥平均每日錄得逾4.6萬宗確診個案，但只有40名患者需入住深切治療部。雖然解除所有防疫措施後，確診人數可能會增加，但當局會持續監察疫情，如有必要會迅速作出反應，甚至要民眾打第4針。

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責任編輯：郭麗明