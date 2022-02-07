【iM驗樓】業主買樓撞正發展商爆債務危機　申請按揭甚艱難　驗收「弦雅」納米盤水龍頭漏水只獲71分

經市建局及發展商近年積極併購重建下，深水埗區有不少新樓盤落成，至近月開始交樓，由宏達控股、佳兆業集團合作發展的單幢新盤「弦雅」為其中之一。不過由於佳兆業在去年10月爆出債務危機，大多銀行都不願批出按揭，有業主幾經辛苦才成功借到按揭，可謂「化險為夷」。

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今次記者與驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收的高層單位，面積206平方呎，是名符其實的「納米盤」。鍾Sir檢驗後，發現單位廳有空心磚、浴室水龍頭鬆脫見漏水，雖然問題不算多，惟由於單位面積細，所以佔比重高扣分多，單位得71分。

業主謝小姐透露，自己原為深水埗區居民，因此相當熟悉該區。她於去年7月以465萬購入單位，打算用作放租。不過就在她申請按揭不久後，佳兆業集團隨即爆出債務問題，當時大多數銀行都不願批出按揭。

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她表示：「因為我是「即供」（即供期付款），當時稱到年底、12月時會交樓，仍差幾個月未收樓，是供樓花，可以是因為這個原因，很多銀行都不批（按揭）。」幸而查詢逾10間銀行後，謝小姐最後有驚無驗，成功申請到按揭，不過她形容今次買樓過程非常「論盡」。

鍾Sir指出浴室水龍頭有漏水問題，他表示水龍頭非常鬆，只用兩隻手指都能搖動，鬆脫的水龍頭會在用水時，令水流到枱面，亦會滲入水龍頭邊，洗手盆櫃底會變成「汪洋」。鍾Sir稱，這種情況需要上緊水龍頭，「尤其是水龍頭底有膠圈，一定要卡緊才不會出現漏水情況。

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如果還是會漏水，或要考慮在水龍頭周邊唧一行玻璃膠。」這樣才能解決漏水問題。浴室除了水龍頭鬆脫外，浴屏門的防水膠邊安裝不妥當，令到門關上時會自動彈開，洗澡時水會濺到淋浴區外，未能起到防水的作用。

單位屬開放式，廳廚共用同一空間，另一個扣分位就在廳房，因發現有空心磚問題，鋪磚類別亦只獲0分。

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單位面積不大，只有206平方呎，不過因「廳房地磚」及「來去水」兩個類別，都被扣至0分，故此單位整體只獲71分。鍾Sir解釋，驗樓師計分時會考慮一個名為「面積系數」的項目，小單位要造工好並非難事，應該愈少瑕疵；至於大單位就可容許出現較多瑕疵。以此理論而言，小單位若有大問題，扣分會相對較多，分數亦會較低。

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攝影：梁健騰

記者：陳楚琨