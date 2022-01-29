【電動化】MINI提供官方改車服務　燃油引擎轉換純電推動

▲ MINI宣布啟動Mini Recharged計畫，讓擁有舊款MINI的車主，將燃油引擎轉換成純電推動。

近年許多傳統車廠陸續準備了多項純電動力產品問世，其中英國微型車品牌MINI也朝電動車轉型方向邁進，去年更推出純電動MINI Electric Cooper SE。不過，不少MINI愛好者都認為，MINI Electric Cooper SE失去了其小巧圓潤的特色。為了保留傳統經典車款，近日MINI宣布啟動Mini Recharged計畫，讓擁有舊款MINI的車主，將燃油引擎轉換成純電推動。

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MINI日前在官方網誌中宣布，最新的MINI Recharged計畫允許車主，將1959年至2020年款的MINI，在英國牛津官方廠房由專責團隊進行改裝。改裝項目不是針對現有內燃機引擎進行升級或維修，而是因應趨勢，將引擎系統全數取消，改換具有120hp最大馬力及160公里續航里程的純電系統，支援6.6kW充電。

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而車內儀表則在原有造型下，增加顯示電動車的資訊。另外，換下的引擎系統也會被保存，若車主日後想改回使用燃油引擎，也可以恢復原狀。至於改裝價錢方面以及更多詳情，則仍待MINI稍後公布。

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責任編輯：曾曉汶

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