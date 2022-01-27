銅鑼灣CUBUS 及Tower 535 美食新熱點

若以行業代表香港人精神，飲食業一定居首位。在第五波疫情之下，飲食業面對前所未有的挑戰，但仍有熱愛飲食的人士，決心為困於城市的香港人帶來高質素用餐體驗。現在出街吃飯，是犒賞自己，當然要吃頓好的。沒有了晚餐堂食，午餐一定要細意挑選，好讓帶給你的滿足，足以維持一整天的好心情，為自己加加油！



CIN CIN Ristorante



位於銅鑼灣的CIN CIN Ristorante，開業一個月，堅持使用優質新鮮歐洲食材，帶來地道風味。多款招牌菜中，其Linguine alla Gambero Rosso使用地中海紅蝦，蝦味濃郁，意粉煙韌；Filetto di Triglia e Pomodorini採用鮮甜嫰滑的法國紅衫魚，加上自製的意大利蕃茄醬，絕對令人一試難忘。Tiramisu更是大廚鑽研多時的成果，但為什麼取名Masculine Tiramisu， 相信客人一試便會明白當中的玄機。



目前CIN CIN有個周末套餐，四道菜，每人$580。只要加$200，就可兩小時任飲Prosecco及獨家代理的Barbera Wine。即使身處香港，仍可享受意大利的味道，渡過悠閒的周末時光。 (*套餐供應時間是星期六及星期日中午十二時至下午六時)

▲ Linguine with Mediterranean Red Prawn

▲ Pan Fried French Red Mullet Fillet with Tomato

CIN CIN Ristorante

地址:銅鑼灣開平道1號Cubus 21樓

電話: 2366 8831；WhatsApp 9687 2151



M馬（容）

新春時節，吃中菜合乎傳統，但若想同時有新意，銅鑼灣的M馬（容），很值得一試。餐廳名字很特別，一看就知有故事。M 代表 “Man”, “Money”，人才和錢都是香港所喜；馬，因為香港人喜歡賽馬，碰巧餐廳一個大股東姓馬。至於”容”，就取自餐廳的顧問、米芝蓮一星師傅易偉容的名字，容師傅更是前菲律賓總統御廚。



M馬（容）裝潢現代、型格，更有大大隻窗，眼睛欣賞城市風景、海景，咀裏品嚐細心研發健康、又結合傳統與新派的出色中菜，例如白胡椒汁煎大蝦球，味蕾有新刺激。流心白鴿蛋燒賣，用白鴿蛋已夠特別，還要是流心，富開創性。黑松露蟹粉白玉豆腐，食材高級又健康。燕窩金萡蛋撻，愛美人士必選。啤梨Q嘜咸水角，固是打卡之選，吃入口不覺滯膩。

▲ 白胡椒汁煎大蝦球

▲ 流心白鴿蛋燒賣

M馬（容）

地址:銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 25樓

電話: 2882 1208



山女魚

走高檔路線的山女魚，是鐵板燒、廚師發辦和爐端燒專家。尤其是山女魚的廚師發板更是享譽盛名，別有心思，先出味道較淡的白肉魚，然後才是濃味的紅肉魚，考慮了食客的味覺。



至於爐端燒，就分成前菜、刺身、肉類和蔬菜幾道，絕對是日本風味的重現。山女魚的蟹刺身很講究，上桌前先在冰水裡泡數十秒，讓蟹肉更緊緻，口感更爽，不愧是專家。

山女魚

地址:銅鑼灣開平道1號Cubus 3樓

電話: 28878208 （WhatsApp 9257 1979）



花貝日本料理



香港人雖未能去「家鄕」日本，但高質日本餐廳能暫慰思念。花貝繼上月以海鮮主打的聖誕及新年套餐後，旋即推出兩個包含八道菜的新午膳套餐，其中之一是「㕑師發辦」，中午可以點叫。

▲ 花貝招牌纸火鍋

▲ 㕑師發辦菜牌

花貝日本料理

地址:銅鑼灣開平道1號Cubus 6樓

電話: 31883350



華鳥風月



屬於新派時尚居酒屋及酒吧的華鳥風月，開業短短時間，其「侘寂」設計風格瞬間獲得好評，每天有新鮮空運到港炮製的刺身及壽司，另包羅特色日式串燒丶肉食及海鮮料理丶日式前菜小點丶天婦羅丶釜飯等；另有精緻的佐酒小吃，吃飯之前也可飲酒聊天。25樓近期特別美食，是用上鹿兒島A4和牛製作的海膽卷(出相)，23樓則有自家製免治雞肉棒，各位不要錯過。

▲ 鹿兒島A4和牛海膽卷

▲ 自家製免治雞肉棒

華鳥風月

地址：銅鑼灣開平道1號CUBUS 25樓

電話： 2872 8968



在銅鑼灣豐泰地產投資旗下（以上位於TOWER535、CUBUS）又或者將軍澳 MONTEREY PLACE、SAVANNAH PLACE、CAPRI PLACE的指定商戶及餐廳惠顧後，緊記保留單據參加大抽獎，由即日至2022年1月30日消費滿$500港元或以上，即可參加抽獎一次(如此類推)，參加者有機會贏得 Tesla Model 3 或超人氣智能手機(Model 13 Pro Max) ， 總值超過$3,000,000港元，夢詳情請瀏覽: www.phoenixluckydraw.com (推廣生意的競賽牌照號碼︰55341-2)



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(特約)