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【ET講股通】梁耀康：三路夾擊（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:31 2022/01/27

分享：

恒生指數午後跌曾700點、科指跌4%、美團跌逾8%、阿里巴巴跌逾7%創新低？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

Time Code
00：00 - 港股市況速覽  
00：49 - 聯儲局議息放鷹   加息步伐或較預期快
03：12 - 鮑威爾令市場失望？ 不明朗因素已掃除？ 
03：55 - A股再跌拖累港股  3300點守到？
05：09 - 春節停北水不利港股  恒指或下試23000點 
07：25 - 整體科技股市況不妙  中概股以美團沽壓較大
08：30 - 加息利好本地金融高息股  留意滙控 （00005） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388）  
09：30 - 中資電訊股夠穩陣  食息揀中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728）
10：45 - 公用股可食息   吼中電控股 （00002） 、媒氣 （00003）
11：18 - 美股三大指數未睇好  可選逆向追蹤標普ETF
15：01 - 滙控 （00005） 上望60元？   樓市下調或影響中銀香港 （02388）
16：49 - 觀眾問股：FI二南方納指 （07568） 點玩？
21：20 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 再試低位　未有貨等回穩再買 
25：13 - 觀眾問股：昆侖能源 （00135） 跌穿7.1元要沽  升破7.69元再追
28：10 - 觀眾問股：金科服務 （09666） 甚麼位可買？ 
29：09 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 反彈目標187.4元  留意Tesla走勢
32：00 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.68元買入為何不升？
32：58 - 觀眾問股：中銀香港（000）vs 中國銀行 （03988） 點揀？
34：20 - 觀眾問股：新鴻基地產 （00016） 及新世界發展 （00017） 是否值得現價加碼？
36：47 - 恒生指數收市：23807點挫482點

立即登入：https：//video.hket.com/video/3166604/

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

******

恒指全日收報23807點，跌482點；恒生科指收報5383點，跌213點。主板總成交近1,335億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股捱沽，一度挫逾600點，主因受累三路夾擊：

一、儲局議息口脗偏鷹，3月加息無懸念，更指每次議息都有機會加息，而且會討論縮表，相信最快5月開始實施；

二、A股持續受壓，上證跌1.8%，收報3394點，若失守3300關水平，後市恐無運行；

三、滬深港通單邊關閘下，碰上外圍動盪，加深港股沽壓，尤其是科網股。

展望後市，且看美股能否企穩，不排除恒指下試23500、以至23000點，惟整體形勢又未算太差。科網股全綫受壓，有ADR的阿里巴巴 （09988） 跌7.2%，遭紅杉資本分派的美團 （03690） 跌6.9%，騰訊 （00700） 跌2.2%相對硬淨。

受惠加息憧憬，銀行股造好，滙豐 （00005） 升1.4%，中銀香港 （02388） 升0.5%。資金避風港的中資電訊股，表現相對硬淨，可留意。公用股、高息股亦獲資金流入。

潛力股可小注吼反向ETF二南方納指 （07568） ，只宜短炒，且要嚴守止蝕，如8%至10%。美股反向ETF則可留意SQQQ及TQQQ。另外，科網股中長綫續可留意，待跌定後考慮收集。

【「ET講股通」問股環節，包括︰阿里巴巴、昆侖能源、金科服務、小鵬汽車、香港電訊、中行、新地、新世界︰立即觀看

******

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中銀香港（02388） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） FI二南方納指（07568） 港股 加息 香港 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

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