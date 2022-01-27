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【ET講股通】梁耀康：三路夾擊（歡迎留言交流）

股市 15:35 2022/01/27

分享：

恒生指數午後跌曾700點、科指跌4%、美團跌逾8%、阿里巴巴跌逾7%創新低？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3166604/

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

******

聯儲局暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，隔晚美股倒跌，道指跌129點。港股今早跟隨低開337點，跌穿24000點，其後走勢反覆向下，跌幅擴大至逾600點，恒生指數半日跌625點，報23664點，成交720億元。恒生科技指數跌4.5%，報5344點。阿里巴巴  （09988）  跌逾6%破底；美團  （03690）  跌8%；騰訊  （00700）  跌逾3%；滙豐  （00005）  股價逆市靠穩升0.2%。

******

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**重溫今早《開市追揸沽》：每星期首個交易日為你做好一周部署**【按此速睇－附time code】

 

欄名 : ET講股通

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