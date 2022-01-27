【ET講股通】梁耀康：三路夾擊（歡迎留言交流）

恒生指數午後跌曾700點、科指跌4%、美團跌逾8%、阿里巴巴跌逾7%創新低？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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聯儲局暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，隔晚美股倒跌，道指跌129點。港股今早跟隨低開337點，跌穿24000點，其後走勢反覆向下，跌幅擴大至逾600點，恒生指數半日跌625點，報23664點，成交720億元。恒生科技指數跌4.5%，報5344點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%破底；美團 （03690） 跌8%；騰訊 （00700） 跌逾3%；滙豐 （00005） 股價逆市靠穩升0.2%。

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