【WordPress】WordPress 5.9更新    全新默認主題供大量視覺化選擇

▲ WordPress 5.9更新捆綁了一個新的默認主題，名為Twenty Twenty-Two，是WordPress有史以來的第一個默認區塊主題。（WordPress官網截圖）

WordPress是最常用的內容管理系統（Content Management System, CMS）之一，據W3Techs研究報告，全世界超過42.7%網站都是使用WordPress建立的，同時在所有CMS系統中，WordPress共佔了60%市佔率。日前WordPress推出重大更新，引入了完全由區塊組成的新主題，有望為用家的網站設計體驗帶來更廣泛的控制。

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據科技網站《techradar》報道，最新的WordPress 5.9更新捆綁了一個新的默認主題，名為Twenty Twenty-Two。它是WordPress有史以來的第一個默認區塊主題，而且設計靈活，可以從網站編輯器中進行塑造和調整，包括進行配色方案、字體組合、頁面模板等全局修改。

全新排版工具 帶拋光效果

此外，WordPress 5.9還具有新的排版工具、布局選項和細節控制（用於邊框、間距等），WordPress指這將給網站帶來額外的拋光效果。

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WordPress表示，是次更新是希望簡化網站建構過程，讓非技術用戶都能在網站上發揮創意。WordPress執行董事Josepha Haden Chomphosy認為：「今次更新的重點是幫助用家能夠更容易在網絡建立他們的空間，即使是藝術家和一般創作者，也能像設計師和開發者一樣進行操作。」

要使用全新的網站編輯設施，用戶需要直接下載WordPress 5.9，或從WordPress網站進行更新，然後激活Twenty Twenty-Two或其他可用的區塊主題。

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責任編輯：陳卓賢