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【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠

理財智慧 14:53 2022/01/27

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美國聯儲局周四（27日）凌晨宣布2022年內第1次議息後結果，宣布聯邦基金利率維持在0%至0.25%區間不變，一如市場預期維持利率不變，亦是自2020年3月16日後，連續15次議息會議維持接近零息水平。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

聯儲局表示，將於3月初結束買債，很快就會適當地上調利率聯儲局自2月開始，將美國國債的購買規模，降至每月200億美元，按揭抵押證券(MBS)購買規模降至每月100億美元。


滙豐銀行周四宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前 5.0% 的水平。滙豐又指，該行對上一次於 2019 年 11 月 1 日調整最優惠利率，當時減息 12.5 點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率 1將會維持不變：

戶口結餘（港元） 年利率
150,000 及以上 0.001%
10,000 – < 150,000 0.001%
5,000 – < 10,000 0.001%
5,000 以下 0%

另外，滙豐給予全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率 2 維持0.001%。

富邦銀行方面，則於周四推出新春存款優惠。由2022年1月27日至2月15日期間，個人客戶以全新資金開立港元/美元定期存款戶口，可專享特惠年利率*如下：

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

 

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記者：陳詠妍

 

 

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富邦銀行 定期存款 滙豐控股（00005） 美國 議息

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