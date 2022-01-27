【大行報告】高盛大削阿里健康目標價　唯看好京東健康成行業首選

互聯網醫療去年表現其差，阿里健康 （00241） 去年全年更大跌71%，成為表現最差的藍籌股。高盛大削阿里健康和平安好醫生 （01833） 目標價，唯獨看好京東健康 （06618） ，並成為行業首選。

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受宏觀經濟影響，消費及商業開支均被拖低，網上銷售同樣出現放慢，這同樣打擊網上藥房及以B2B生意模式經營的互聯網醫療科企。該行預計去年下半年及今年上半年收入增長放緩，而今年下半年開始轉好，直至2023年才回復正常。

另外，市場亦關注行業監管問題。高盛認為，中央對綫上醫療平台正面，認為可推動醫療行業重整，但又預期監管規則會順應網上銷售、綫上問診等而變化。

京東健康未來5年CAGR勝阿里健康

高盛預期京東健康未來5年年均複合增長（CAGR）達四成，相較之下，阿里健康料增三成，兩者的增長速度擴闊至10個百分點，而京東健康因供應鏈較強，可搶佔市佔率，並維持穩定盈利增長。因此，高盛將京東健康取代阿里健康為首選，並調升為「買入」評級，目標價為94元，而阿里健康則下調至「中性」評級，目標價由15.7元降至8元，平安好醫生則由42元降至34元。

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編輯：姚卓然

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