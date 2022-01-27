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【情人節活動】信和集團6商場推「Love in the City」活動　尖沙咀設4,000平方米巨型LED心意卡

商業 14:50 2022/01/27

分享：

信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地等，推出「Love in the City」活動。

2022年的情人節與農曆新年在同期舉行，信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地等，推出「Love in the City」活動，尖沙咀中心及帝國中心外牆，將設有4,000平方米的巨型LED心意卡。

【美食車】有營運商全年收入僅5萬元　8個營運地點零收入（附表）

LED幕牆將會於2月12日至15日期間，不定時播放寫有多國語言「愛你」的動態影像。公眾人士只要登入網站（加LINK），並2022年2月7日或之前於「Love in the City」活動頁面完成登記，即有機會免費獲得於情人節期間，於巨型LED幕牆「示愛」的機會。

【VR年宵】VR體驗新年氣氛　香港網上年宵明開鑼

2月14日是情人節，若想向另一半示愛，由即日起至2月3日期間，S⁺ REWARDS會員只要4個商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城，指定商戶類別中，以消費電子貨幣累積消費滿3,000元。並在1月31日至2月9日內，使用30點數並按步驟填寫需要資料，即有機會被揀選於幕牆展現1分鐘愛的宣言。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

另外，會員電子貨幣累積消費滿500元，並在登記期內以50點數參與活動；或憑75點數於登記期內參與活動。即可獲一次拍照留念，並在14個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片。

責任編輯：馬意文

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