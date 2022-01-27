  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (四) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Moderna】針對Omicron疫苗 展開臨床測試

環球社會熱點 14:30 2022/01/27

分享：

Moderna周三（26日）宣布，該公司針對Omicron變種修改疫苗加強劑配方，已安排首名參加者進行臨床試驗。Moderna又透露Omicron變種雖然削弱疫苗保護力，但指接種加強劑仍有效對抗Omicron變種。

亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍 【下一頁】

Moderna表示已展開臨床試驗，安排1名參加者接種了1劑代號為mRNA-1273.529、針對Omicron變種的新冠疫苗加強劑。

該公司沒有透露何時可以公布這款疫苗的研究結果，但早前的疫苗研究大約需時兩個月就可取得初步結果。

Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種 【下一頁】

另外，Moderna周三於《新英格蘭醫學雜誌》發表研究結果，顯示接種Moderna疫苗加強劑的6個月內雖然大幅跌至不足六分之一，但仍然能從參加者身上檢測到中和抗體。

有專家表示抗體水平下降的情況並不少見，反映身體系統認為無需要將抗體維持於高水平來應對這款病毒，不代表疫苗保護力喪失。

但由於Omicron變種帶來的長期威脅，Moderna正在推進針對Omicron變種的加強劑第二階段研究。Moderna預計會於美國24個地區招募600人參與研究，一部分參加者接種兩劑Moderna疫苗，另一部分參加者則會接種加強劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

歐洲多國放寬防疫 英格蘭撤銷口罩令
今日
歐洲多國放寬防疫 英格蘭撤銷口罩令
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
今日
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
【美國疫情】日死2000多名患者 去年2月以來新高
今日
【美國疫情】日死2000多名患者 去年2月以來新高
逾10萬航班無客坐照飛歐洲 因歐盟一項規定？
2022/01/26
逾10萬航班無客坐照飛歐洲 因歐盟一項規定？
【新冠疫苗】美勞工部取消強制私企接種 續鼓勵打針
2022/01/26
【新冠疫苗】美勞工部取消強制私企接種 續鼓勵打針

你可能感興趣

歐洲多國放寬防疫 英格蘭撤銷口罩令
今日 13:41
歐洲多國放寬防疫 英格蘭撤銷口罩令
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
今日 13:33
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
【美國疫情】日死2000多名患者 去年2月以來新高
今日 10:54
【美國疫情】日死2000多名患者 去年2月以來新高
疫情 傳染病 疫苗 Moderna（美：MRNA） 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】福西指Omicron版本或非必須 同世衛唱反調？
【新冠疫苗】福西指Omicron版本或非必須 同世衛唱反調？
【Bitcoin】IMF促薩爾瓦多 放棄比特幣法定貨幣地位
【Bitcoin】IMF促薩爾瓦多 放棄比特幣法定貨幣地位
新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
逾10萬航班無客坐照飛歐洲 因歐盟一項規定？
逾10萬航班無客坐照飛歐洲 因歐盟一項規定？
【歐洲疫情】英國死亡人數創近1年新高 法國確診首破50萬
【歐洲疫情】英國死亡人數創近1年新高 法國確診首破50萬
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款