【Moderna】針對Omicron疫苗 展開臨床測試

Moderna周三（26日）宣布，該公司針對Omicron變種修改疫苗加強劑配方，已安排首名參加者進行臨床試驗。Moderna又透露Omicron變種雖然削弱疫苗保護力，但指接種加強劑仍有效對抗Omicron變種。

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Moderna表示已展開臨床試驗，安排1名參加者接種了1劑代號為mRNA-1273.529、針對Omicron變種的新冠疫苗加強劑。

該公司沒有透露何時可以公布這款疫苗的研究結果，但早前的疫苗研究大約需時兩個月就可取得初步結果。

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另外，Moderna周三於《新英格蘭醫學雜誌》發表研究結果，顯示接種Moderna疫苗加強劑的6個月內雖然大幅跌至不足六分之一，但仍然能從參加者身上檢測到中和抗體。

有專家表示抗體水平下降的情況並不少見，反映身體系統認為無需要將抗體維持於高水平來應對這款病毒，不代表疫苗保護力喪失。

但由於Omicron變種帶來的長期威脅，Moderna正在推進針對Omicron變種的加強劑第二階段研究。Moderna預計會於美國24個地區招募600人參與研究，一部分參加者接種兩劑Moderna疫苗，另一部分參加者則會接種加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲