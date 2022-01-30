【2022虎年】FB、IG虎年限定filter、貼圖　一文睇清有咩玩

▲ 各大社交平台也推出與虎年相關的濾鏡（Filter）和貼圖，讓各位網民安坐家中，也能享受節日氣氛。（IG限時動態截圖）

農歷新年在即，香港卻迎來第五波疫情，不少人也只能留在家中減少賀年活動，但各大社交平台也推出與虎年相關的濾鏡（Filter）和貼圖，讓各位網民安坐家中，也能享受節日氣氛。Meta日前宣布，用戶於1月29日起，可以在Facebook（FB）和Instagram（IG）上，找到虎年相關的貼圖和創意濾鏡，希望用戶可以以有趣的方式向各地親友拜年。

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Facebook

Facebook特別推出擴增實境（AR）濾鏡，使用戶可以體驗濾鏡拜年的樂趣。用戶只需打開濾鏡，便會出現不同富有中國特色的賀年食品，用戶只要張開嘴，就可以「品嚐」各式年節佳餚，同款濾鏡也可以於Instagram（IG）上使用，這樣即使與親友分散各地，也能一同享用「團年飯」。

▲ （IG濾鏡創作者@apcculturalmoments濾鏡截圖）

IG教學：

打開限時動態頁面

將濾鏡一欄滑至最右

點選「瀏覽特效」

點選「尋找」，並輸入「Happy Lunar New Year」

即會出現由Facebook與創作者 @apcculturalmoments合作推出的賀年AR濾鏡

▼ 點擊圖片放大

Instagram

用戶於1月29日起即可在IG的限時動態上，使用與創作者 @opheliapangg合作推出的虎年專屬系列貼圖，且2月1日起，當用戶於限時動態在使用虎年專屬的貼圖後，所有與虎年相關的限時動態將集結在限時動態最左側的位置，用戶可優先瀏覽其他用戶、創作者和作者分享有關虎年的內容。

另外，不少海外創作者也會在IG上發布自製的虎年濾鏡、預測2022年運程的「2022 predictions」，甚至連經典港式賀歲片「嚦咕嚦咕新年財」的濾鏡也有，相信即使面對疫情，有這些有趣惡搞的濾鏡，也能使我們在新年期間，好好放鬆。

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只要開啟IG應用程式左上方的IG相機，將濾鏡一欄滑至最右，選擇「瀏覽特效」，便可以在特效庫中搜尋關鍵字，馬上試用。也可以儲存喜愛的特效到相機中，以及分享予其他用家試用。

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步驟1：在IG相機下方的特效filter欄，滑至最右，然後按「瀏覽特效」。

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步驟2：在特效庫中搜尋關鍵字，便可馬上試用。也可儲存喜愛的特效到自己的IG相機，或分享予其他用家試用。

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責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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