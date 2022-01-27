【英國疫情】研究發現 逾6成Omicron患者屬再感染

受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，各地確診個案數目激增。有英國研究發現，有三分之二的受訪Omicron患者屬再感染個案。而英格蘭地區本月新增的個案，幾乎全數患者為感染Omicron變種。研究人員表示，雖然Omicron變種引致重症的風險較低，但當局除了推動接種疫苗外仍需採取額外防疫措施。

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倫敦帝國學院（Imperial College London）分析了逾10萬份，本月5日至20日期間於英格蘭收集的PCR測試結果數據。結果發現確診者中99%都是感染Omicron變種，僅得1%患者感染Delta變種。研究人員周三（26日）發表論文指，該1月時英格蘭地區確診數目激增，Omicron變種已近乎完全取代Delta。

研究人員1月時亦訪問3,582名確診者，發現當中三分之二為再次確診新冠肺炎。另外有7.5%受訪者懷疑自己也屬再感染，但過往未接受測試證實。

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外界對康復後抗體可為預防再次感染，提供部分免疫力的說法存有爭議。英國官員在去年及12月時曾估算，再次感染Omicron變種風險是Delta變種的5.4倍。研究人員周三亦指，Omicron變種高傳染性導致當地出現自2020年5月以來最高患病率。

報告指出，接種疫苗仍是防止受感染後住院的重要途徑。雖然Omicron變種導致重症的風險較低，但若感染率依然高企，當局或仍需要採取進一步防疫措施。

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責任編輯：李俊儀