【恒大3333】中國據報計劃拆售恒大大量資產解困　恒大物業及恒大汽車暫時避過一劫

▲ 中國據報計劃拆售恒大大量資產解困 恒大物業及恒大汽車暫時避過一劫

中國恒大 （03333） 日前表示爭取未來6個月推出初步重組方案，四大國有資產管理公司中國信達高層亦進入了恒大董事會，市場開始傳出更多重組消息。據外電引述消息人士指，中國當局計劃拆售恒大大量資產，化解債務風險。恒大現跌4.5%，報1.69元。

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廣東省政策據報已敲定恒大初步重組框架，並計劃於3月前公布。有消息人士指，根據方案，恒大將拆售除了恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 以外的大部份資產，而恒大主要債權人中國信達或會接手所有出售不了的房地產資產。

據指，市值合計90億美元的恒大物業及恒大汽車暫時會保持現狀，並會為該等資產設立監管賬戶，為境外投資者提供保障。

報道指，出售資產所得款項將用於償還債權人，但目前未清楚銀行及債權人須接受多大的折讓。

若方案獲北京高層批准，這將是中央為了防止世上負債最多的開發商的無序倒閉、擾亂中國金融市場和經濟的一大步。

恒大、廣東省政府未有評論，中國信達則指目前無相關信息披露。

值得留意是，市傳近日金融管理部門召集幾間全國資產管理公司開會，研究參與風險房企的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。

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