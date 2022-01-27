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留意歷史數據 美股弱不一定港股升

股市 14:11 2022/01/27

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美國股市回調，三大指數跌夠未？睇好港股的投資者，美股下跌有何啟示？美股收水，港股及中國股市則放水，A 股跌又是甚麼原因？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）用1993年開始的數據分析美股對港股的影響。立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】
 

**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**【按此速睇－附time code】

Time code
03：02 - 重溫鮑威爾公布議息結果
03：49 - 港股今日焦點速覽　
04：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
06：45 - 亞太股市早段市況速報
07：21 - 鮑威爾表明不理美股死活　增添美股不明朗因素
11：18 - 美股好淡未明 息率方向更明確短期可留意
12：19 - 美股用周一低位做防守
12：40 - 標普波動正常化 現水平追沽值搏率不高
14：51 - 觀眾問股：持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIANVDA.US）、台積電（TSM.US）要沽清嗎？
16：24 - 微軟（MSFT.US）已試低位 美股已到中長綫買貨時機
19：25 - 想減倉揀邊隻？蘋果（AAPL.US vs NVIDIANVDA.US） vs 台積電（TSM.US
20：14 - 揀價值股仍要留意增長 料市場選高通（QCOM.US
22：22 - TeslaTSLA.US）業績符合市場預期
24：57 - TeslaTSLA.US）今年不推新車怎解讀？
26：30 - TeslaTSLA.US）績後股價未有特別驚喜
27：10 - 港股開市前市況速報
29：40 - ET個股推介：海豐 01308
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33：03 - 港股會否受加息影響 反彈浪完未
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37：40 - 市場對內地放水預期有變 、A股殺估值 港股去向農曆新年後才有明確方向
39：12 - 可留意債務上炒作味濃的股份 中國平安 02318 或成翻身股
40：18 - 虎年利是股：敏實 00425
42：31 - 觀眾問股：阿里巴巴 09988 會否見90元？甚麼價位可買入？
43：46 - 觀眾問股：國際金融股揀咩？滙豐 00005 vs 高盛（GS.USvs 美國銀行（BAC.US
44：23 - 港股揀更本地化銀行股：中銀香港 02388
44：57 - 買銀行股睇兩大因素：利率、經濟增長
46：50 - 觀眾問股：TeslaTSLA.US）有機會見900美元水平？可否900美元水平加注？
47：19 - 預計TeslaTSLA.US）短綫於8001000美元
48：55 - 拜登仍未通過法案 新能源現時宜減倉
50：15 - 拜登如落台 對美股是好消息？
52：46 - 觀眾問股：華潤啤酒 00291 57.7元有貨要走先？短綫支持位在哪？
54：06 - 觀眾問股：車股未見起色 GX中國汽車 02845 仍值搏？是否要離場？
56：52 - 觀眾問股：創科實業 00669 分別163元、146元有貨 現否加注？可否返家鄉？
58：24 - 觀眾問股：領展 00823 股價跌定未？現在可買入嗎？公司前景如何？
59：25 - 觀眾問股：GoogleGOOG.US）市盈率回落至25以下 算是價值股嗎？
1：01：01 - 觀眾問股：HoneywellHON.US）、波音（BA.US）可加注搏烏俄地緣政治風險下炒上？
1：03：16 - 觀眾問股：中銀香港 02388 現時30元可部署買入？比較中國銀行 03988 揀邊隻？
1：05：13 - 觀眾問股：友邦 01299 35元買入現時止賺抑或持有？
1：06：48 - 港股開市初段市況速報
1：07：07 - 科技股、銀行股、本地地產股速報
1：07：41 - 消息股、新股速報：華潤啤酒 00291 、鞍鋼 00347 、一拖 00038 、希瑪眼科 03309 、創新奇智 02121
1：08：02 - 教育股速報 開市初段續跌
1：08：54 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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