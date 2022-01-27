▲ 【壬寅虎年】海港城海運大廈化身花燈長廊 邀李丞責於網上分享12生肖運程（附短片）

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城以「開運招福」為主題，推出「招財貓」利是封及利是袋，海運大廈露天廣場則化身城花燈長廊。花燈長廊以12條金柱撐起8個金圈，上面掛著108個花燈。金柱以四色（金、橙﹑紅及桃紅）開運繩圍繞著，像讓貓咪磨爪和攀爬跳躍的繩柱。花燈則印有獨特設計的「虎紋」，有紅、橙、紫三個主色，花燈隨風轉動時就如風車般讓大家行大運。

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花燈長廊上亦掛上8 個許願「冷球」，以同樣四色開運繩人手製造，繫著不同祝福語的揮春，包括：永遠世一、虎虎生威、笑面迎人、福財盡收、學業進步、家肥屋潤、招福開運及闔「虎」安康。

海港城並邀請李丞責於網上分享12生肖運程，並為每個生肖提供獨家開運秘笈，市民只需到「開運招福」花燈長廊，以手機掃描分別設置在12支金柱上的生肖二維碼便能查看。

為迎接2022壬寅虎年，海港城以「招財貓」為利是封設計主題，活潑可愛、虎虎生威的「招財貓」，並推出同樣以貓咪造型設計的「貓貓毛毛」利是袋。

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