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【Twitter】接逾4萬宗內容刪除要求　Twitter公共政策副總裁：擔心影響言論自由

科技 16:05 2022/01/27

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社交平台影響力巨大，有時當中的帖文更會涉及法律問題。Twitter最新的透明度報告中顯示，在2021年1月到同年6月，Twitter接獲全球共43,387宗因法律問題而要求刪除內容的申請，涉及196,878個賬戶，為歷年最高。

報告指，其中一個引致刪除賬戶有很大升幅的原因，是印度尼西亞通信和信息技術部提出的法律要求，指有102,363個涉嫌發布性服務及非法成人內容的帳戶，而Twitter對其中18,570個採取了行動。

【IG直播】Instagram增直播提醒功能　為創作人增加關注

【Apple新技術】隨iOS 15.4推出？　商戶將可直接用iPhone接受信用卡付款

另外，因有部分內容涉嫌違反俄羅斯禁止煽動自殺的法律，以被刪除的帳戶亦有所增加。去年，俄羅斯曾經威脅Twitter，表示若不刪除有關煽動自殺、兒童色情、毒品等內容，就會封鎖Twitter，並放慢Twitter的加載速度。

日本需求最大 涉毒品、淫穢和金融犯罪

報告指出，刪除內容的申請中的95%來自5個國家，其中日本佔43%，為全球最多，其中大部分是關於毒品、淫穢和金融相關犯罪的帖文。緊隨其後的為俄羅斯、土耳其、印度和南韓。

事實上，Twitter接到的法律要求有上升趨勢。Twitter全球公共政策副總裁Sinead McSweeney對此感到擔憂，認為世界各國正試圖加大干預和刪除內容，影響到私隱及言論自由，並對此表示關注。

【蘋果漏洞】蘋果發布watchOS 8.4更新　修復Apple Watch充電異常問題

責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：
【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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