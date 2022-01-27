歐洲多國放寬防疫 英格蘭撤銷口罩令

歐洲新冠肺炎疫情尚未緩和，但各國陸續放寬防疫措施，其中荷蘭周三（26日）已解除最高級別防疫限制，重開餐廳及酒吧；丹麥亦打算於2月1日起解除所有防疫措施，更取消疫苗通行證及民眾無需強制戴口罩。英格蘭也將會撤銷口罩令。

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歐洲多國新冠確診數字持續創新高的同時，各地政府選擇放寬防疫限制。荷蘭率先於周三重開咖啡店、酒吧、食肆及恢復堂食直至晚上10時，但所有顧客需持有疫苗護照。而戲院、博物館及體育賽事亦重新開放讓觀眾入場。

英格蘭周四（27日）解除大多數防疫措施，包括取消強制戴口罩規定，及取消進入夜店等大部分場所需出示疫苗護照的法定要求。但倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）早前表示，在倫敦乘搭巴士及地鐵仍需要戴口罩，部分商店及公共營運商亦指會繼續要求民眾戴口罩。

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此外，丹麥周三宣布自2月1日起解除當地所有防疫限制，包括容許重開夜店，食肆在10時後仍可售賣酒精飲品，取消商舖人數上限等。丹麥亦計劃取消疫苗護照以及放寬民眾在乘搭交通工具時無需戴口罩，但相關措施需獲得議會批准通過。

丹麥政府專家諮詢小組表示，自1月初爆發新一波疫情以來，即使確診人數不斷上升，但住院人數明顯減少，需入住深切治療部的患者幾乎減少一半。

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責任編輯：郭麗明