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【Apple新技術】隨iOS 15.4推出？　商戶將可直接用iPhone接受信用卡付款

科技 13:30 2022/01/27

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蘋果（Apple）將有新技術服務，允許商戶直接在iPhone上接受信用卡付款，並且無需使用第三方硬件。（法新社）

目前，商戶需要插入或通過藍牙連接Square Reader等附加組件，才可在iPhone上接受信用卡支付。但蘋果（Apple）將有新技術服務，允許商戶直接在iPhone上接受信用卡付款，並且無需使用第三方硬件。

【Apple】蘋果 Beats Studio Buds 韌體更新　可通過iCloud進行即時配對

據彭博社報道，蘋果正計劃推出一項新的支付服務，能將iPhone變成一個支付裝置，用戶只需將信用卡或另一部iPhone在其機身背面輕觸一下，即可接受付款。而這項功能很可能是使用蘋果設備中內置的「近距離無線通訊（Near-field communication, NFC）芯片」，該芯片目前是用於Apple Pay的。

7.8億元收購初創   開發智能手機用NFC接受支付

早在2020年，蘋果就開始開發無硬件信用卡支付選項，當時以約1億美元（約7.8億港元）收購加拿大的Mobeewave。Mobeewave是一家為智能手機創造使用NFC接受支付技術的初創公司。

【Safari漏洞】蘋果急推iOS 15.3 RC版修復　防用戶瀏覽記錄、Google ID外洩

當時Mobeewave的網站提到，利用Mobeewave應用程式發送付款，就像輸入交易金額和輕敲智能手機背面的NFC卡一樣簡單，因此蘋果的內置支付功能也可能是以類似方式運行。

不過，目前還不清楚新的支付服務是否會被打造成Apple Pay的一部分，或者蘋果是否計劃與現有的支付網絡商合作，或單獨推出該功能。但據外媒《MacRumors》了解，蘋果正計劃在未來數月內推出iPhone的信用卡支付功能，這或會包括在春季推出的iOS 15.4更新之中。

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【ET贏商有計】咖啡店過江龍Flash Coffee強勢攻港　結合科技改善營運

責任編輯：陳卓賢

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