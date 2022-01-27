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【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）

商業 13:11 2022/01/27

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銀行界十分重視每年的利是封，設計大多包含具吉祥意味的金魚、花朵等，當中以12生肖的設計更為吸引。（資料圖片）

臨近歲晚，不少港人除了趕緊換新鈔外，亦正搜羅利是封準備過年。有外國傳媒發現，各大銀行的利是封十分受港人歡迎，在網上買賣平台索價最高10元一個。

【農曆新年】年廿八洗邋遢　大掃除預約倍升　加價3成

據彭博報道，綜合Carousell及Facebook Marketplace的數據，瑞銀（UBS）利是封被炒至每個10.1元，膺「最貴利是封」。其價格大幅拋離第二名的瑞信（Credit Suisse），每個售6.2元。第三位則是摩根士丹利，利是封每個售5.9元。

銀行 每個利是封售價（元）
瑞銀 10.1
瑞信 6.2
摩根士丹利 5.9
高盛 5.6
德意志銀行 4.3
滙豐 4
法國巴黎銀行 2.53
星展銀行 1.9

Carousell上有示炒賣家出售瑞銀2022年的利是封。（Carousell截圖）

報道指，銀行界十分重視每年的利是封。利是封設計大多包含具吉祥意味的金魚、花朵等，當中以12生肖的設計更為吸引，因每12年才會重複一次。據指，銀行的利是封設計，最終更需要由高級管理層拍板定案。每年香港企業估計會花3億元，用於利是封印刷。

Carousell香港董事總經理Kevin Huang回覆彭博查詢時表示，1月上旬已有接近7,000個利是封相關的上架，較去年同期倍升。最多人搜尋的銀行利是封包括瑞銀、滙豐，以及星展銀行。

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責任編輯：葉泳珊

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