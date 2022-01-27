美股最新策略部署 持有Mega Cap股份應怎操作？

美國聯儲局昨暗示3月收息後縮表，更不排除每次議息會議都加息，道指收市跌129點，報34168點，美股怎部署？持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US）、Microsoft（MSFT.US）等Mega Cap股份應怎操作？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看/收聽。【按此速睇策略分析】

**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？**【按此-附time code】

Time code

03：02 - 重溫鮑威爾公布議息結果

03：49 - 港股今日焦點速覽

04：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

06：45 - 亞太股市早段市況速報

07：21 - 鮑威爾表明不理美股死活 增添美股不明朗因素

11：18 - 美股好淡未明 息率方向更明確短期可留意

12：19 - 美股用周一低位做防守

12：40 - 標普波動正常化 現水平追沽值搏率不高

14：51 - 觀眾問股：持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US）、台積電（TSM.US）要沽清嗎？

16：24 - 微軟（MSFT.US）已試低位 美股已到中長綫買貨時機

19：25 - 想減倉揀邊隻？蘋果（AAPL.US） vs NVIDIA（NVDA.US） vs 台積電（TSM.US）

20：14 - 揀價值股仍要留意增長 料市場選高通（QCOM.US）

22：22 - Tesla（TSLA.US）業績符合市場預期

24：57 - Tesla（TSLA.US）今年不推新車怎解讀？

26：30 - Tesla（TSLA.US）績後股價未有特別驚喜

27：10 - 港股開市前市況速報

29：40 - ET個股推介：海豐 （01308）

31：49 - 港股開市初段市況速報

33：03 - 港股會否受加息影響 反彈浪完未

35：28 - 留意歷史數據 美股弱不一定港股升

37：40 - 市場對內地放水預期有變 、A股殺估值 港股去向農曆新年後才有明確方向

39：12 - 可留意債務上炒作味濃的股份 中國平安 （02318） 或成翻身股

40：18 - 虎年利是股：敏實 （00425）

42：31 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否見90元？甚麼價位可買入？

43：46 - 觀眾問股：國際金融股揀咩？滙豐 （00005） vs 高盛（GS.US）vs 美國銀行（BAC.US）

44：23 - 港股揀更本地化銀行股：中銀香港 （02388）

44：57 - 買銀行股睇兩大因素：利率、經濟增長

46：50 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）有機會見900美元水平？可否900美元水平加注？

47：19 - 預計Tesla（TSLA.US）短綫於800至1000美元

48：55 - 拜登仍未通過法案 新能源現時宜減倉

50：15 - 拜登如落台 對美股是好消息？

52：46 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 57.7元有貨要走先？短綫支持位在哪？

54：06 - 觀眾問股：車股未見起色 GX中國汽車 （02845） 仍值搏？是否要離場？

56：52 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 分別163元、146元有貨 現否加注？可否返家鄉？

58：24 - 觀眾問股：領展 （00823） 股價跌定未？現在可買入嗎？公司前景如何？

59：25 - 觀眾問股：Google（GOOG.US）市盈率回落至25以下 算是價值股嗎？

1：01：01 - 觀眾問股：Honeywell（HON.US）、波音（BA.US）可加注搏烏俄地緣政治風險下炒上？

1：03：16 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 現時30元可部署買入？比較中國銀行 （03988） 揀邊隻？

1：05：13 - 觀眾問股：友邦 （01299） 35元買入現時止賺抑或持有？

1：06：48 - 港股開市初段市況速報

1：07：07 - 科技股、銀行股、本地地產股速報

1：07：41 - 消息股、新股速報：華潤啤酒 （00291） 、鞍鋼 （00347） 、一拖 （00038） 、希瑪眼科 （03309） 、創新奇智 （02121）

1：08：02 - 教育股速報 開市初段續跌

1：08：54 - 財經日誌提提你