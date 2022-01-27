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【財經精點1分鐘】聯儲局釋放鷹派訊號　港股跟跌恒指穿二萬四

股市 13:30 2022/01/27

分享：

美國聯儲局主席鮑威爾釋放鷹派訊號，不排之後每次開會都要加息。美股道指轉升為跌，港股都跟隨低開。

 恒生指數低開337點，旋即失守二萬四千點關口。其後跌幅進一步擴大，半日跌625點，跌近百分之三，收報23664點。
 
國企指數半日跌256點，收報8256點；科技指數跑輸大市，跌幅超過百分之四，收報5344點。
 
大市半日成交額720億。
 
ATMJ捱沽　美國、阿里失守「鐵底」110元
 
對加息因素敏感，憂慮會被「殺估值」的科技股成為重災區。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 合共拖累恒指跌299。
 
其中，阿里巴巴失守110元「鐵底」，一度低見108.5元，半日跌超過百分之六，收報109.3元。
 
美團跌幅更超過百分之八，半日收報206.8元；京東集團跌近半成，收報271.2元。
 
而騰訊跌幅相對較少，半日跌超過百分之三，收報458.4元。
 
滙豐、中銀力頂
 
港股跌市之下，相對受惠加息周期的金融股造好，滙豐 （00005） 支撐大市，
股價逆市靠穩，收報54元。
 
而近日獲資金追捧的中銀香港 （02388） ，早段一度創新高，股價高見30.3元，半日就平收，報30.1元。

欄名 : 財經精點1分鐘

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