  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (四) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果漏洞】蘋果發布watchOS 8.4更新　修復Apple Watch充電異常問題

科技 13:01 2022/01/27

分享：

據官方支援網頁的描述，是次更新主要修復了watchOS 8.3版本，在使用部份第三方充電器無法正常充電的情況，並同時修復早前發現的8個安全漏洞。（AFP）

蘋果（Apple）日前被用戶投訴，在去年12月將Apple Watch升級watchOS 8.3後，使用第三方充電器為產品充電時，充電速度緩慢，而且會無故出現電力耗盡等充電異常問題，而受影響的用戶以Apple Watch Series 7居多。為解決問題，蘋果近日推出watchOS 8.4更新，修補漏洞。

【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後 獲暫停語音信息記錄功能

據官方支援網頁的描述，是次更新主要修復了watchOS 8.3版本，在使用部份第三方充電器無法正常充電的情況，並同時修復早前發現的8個安全漏洞。

watchOS 8.4版本適用於Apple Watch Series 3及以後的版本，用戶可使用iPhone內置的Apple Watch App進行更新，先選擇「我的手錶」頁面，然後按「一般」，再按「軟件更新」，即可下載watchOS 8.4版本。

【Apple】蘋果 Beats Studio Buds 韌體更新 可通過iCloud進行即時配對

【AirTag私隱】Apple為AirTag增網頁指引 助用戶善用設定

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡私隱】Google推出Topics API　取代FLoC追蹤用戶網絡活動
今日
【網絡私隱】Google推出Topics API　取代FLoC追蹤用戶網絡活動
【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？
今日
【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？

你可能感興趣

【網絡私隱】Google推出Topics API　取代FLoC追蹤用戶網絡活動
今日 11:30
【網絡私隱】Google推出Topics API　取代FLoC追蹤用戶網絡活動
【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？
今日 12:00
【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？
手機Apps 軟件 watchOS Apple Watch iOS

上一篇文章

【網絡監管】新年、冬奧在即　中國網信辦揚言進行「網絡淨化」

下一篇文章

【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】解決充電車位被霸佔　威信於金鐘設大型智能充電區
【電動車】解決充電車位被霸佔　威信於金鐘設大型智能充電區
【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事
【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事
【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
【遊戲熱話】Switch玩家喜訊！　任天堂開放會員免費試玩《牧場物語》
【遊戲熱話】Switch玩家喜訊！　任天堂開放會員免費試玩《牧場物語》
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
【Omicron變種病毒】台灣首創新冠病毒快速檢測芯片　最快3分鐘內知結果
【Omicron變種病毒】台灣首創新冠病毒快速檢測芯片　最快3分鐘內知結果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款