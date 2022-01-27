【蘋果漏洞】蘋果發布watchOS 8.4更新　修復Apple Watch充電異常問題

▲ 據官方支援網頁的描述，是次更新主要修復了watchOS 8.3版本，在使用部份第三方充電器無法正常充電的情況，並同時修復早前發現的8個安全漏洞。（AFP）

蘋果（Apple）日前被用戶投訴，在去年12月將Apple Watch升級watchOS 8.3後，使用第三方充電器為產品充電時，充電速度緩慢，而且會無故出現電力耗盡等充電異常問題，而受影響的用戶以Apple Watch Series 7居多。為解決問題，蘋果近日推出watchOS 8.4更新，修補漏洞。

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據官方支援網頁的描述，是次更新主要修復了watchOS 8.3版本，在使用部份第三方充電器無法正常充電的情況，並同時修復早前發現的8個安全漏洞。

watchOS 8.4版本適用於Apple Watch Series 3及以後的版本，用戶可使用iPhone內置的Apple Watch App進行更新，先選擇「我的手錶」頁面，然後按「一般」，再按「軟件更新」，即可下載watchOS 8.4版本。

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責任編輯：廖淑瑩