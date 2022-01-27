亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍

Omicron亞變種BA.2的傳染力高，本港早前亦錄得相關確診個案。丹麥衛生部長霍伊尼克表示，BA.2已成丹麥主流病毒株。丹麥當局引述初步研究結果顯示，BA.2傳染力或是BA.1的1.5倍，但相信未有引發較高住院風險。

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霍伊尼克周三發表全國演說，宣布BA.2已成丹麥主流毒株，其傳染性較其他地方更常見的BA.1更強。全球新增個案中，98%為感染BA.1，但BA.2於本月第2周成為丹麥主流毒株。霍伊尼克指現時未有證據顯示，BA.2引發更嚴重疾病，但指其傳染性明顯較高。

丹麥傳染病權威機構Statens Serum Institut（SSI）周三發表報告指，初步計算結果顯示BA.2傳染性或是BA.1的1.5倍，但兩者引發住院風險相同。SSI技術總監克勞斯（Tyra Grove Krause）表示，有跡象顯示未接種疫苗人士感染BA.2的風險特別高，但已接種疫苗人士感染BA.1風險亦高。

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克勞斯預料，丹麥新一波疫情或因延至2月才有望見頂，較早前預測推遲。目前英國、瑞典和挪威亦有錄得BA.2確診個案，但數目遠低於丹麥。

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責任編輯：李俊儀